البريد للاستثمار وأكسا تحصلان على موافقة الرقابة المالية لتأسيس أول شركة للتأمين متناهي الصغر

أعلنت شركتا البريد للاستثمار- الذراع الاستثمارية للبريد المصري - وأكسا مصر، الحصول على موافقة مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية على تأسيس شركة «سوا»؛ لتكون أول شركة مرخصة ومتخصصة في نشاط التأمين متناهي الصغر في جمهورية مصر العربية، وذلك في إطار جهود هيئة الرقابة المالية لتطوير سوق التأمين وتعزيز الشمول المالي في السوق المصرية، ووفقًا لأحكام قانون التأمين الموحد الجديد والقرارات التنفيذية الصادرة بموجبه.

توسيع نطاق الحماية التأمينية

وتأتي هذه الموافقة كخطوة تنفيذية مهمة في إطار الشراكة الإستراتيجية التي أعلنت عنها الشركتان في أكتوبر 2024 لتدشين كيان تأميني جديد يستهدف توسيع نطاق الحماية التأمينية للفئات ذات الدخل المحدود وبموجب هذه الموافقة، ستستكمل الشركة المتطلبات الإجرائية والتنظيمية والبنية التحتية المطلوبة للحصول على الترخيص النهائي وإطلاق الشركة في الربع الثاني من 2026.

وأكدت الشركتان أن تنظيم نشاط التأمين متناهي الصغر يعكس الدور المحوري للهيئة العامة للرقابة المالية في تطوير سوق التأمين المصري، وإتاحة العمل بنماذج مبتكرة تسهم في زيادة معدلات الشمول التأميني، بما يتماشى مع أفضل الممارسات ونماذج العمل الدولية.

وفي هذا السياق قالت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، تعليقًا على الشراكة بين شركة «سوا» والهيئة القومية للبريد: "إن هذه الشراكة تتوافق مع رؤية الهيئة في إتاحة شبكة فروع البريد للشركات العاملة في مجال الخدمات المالية غير المصرفية، بما يتيح تقديم مجموعة متكاملة من الخدمات والمنتجات التي تسهم في تحقيق الشمول المالي، بما يشمل الجوانب التأمينية والاستثمارية، ويعزز في الوقت ذاته دور نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دعم وتحقيق أهداف التنمية المستدامة".

دعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية

ومن جانبه، قال أحمد علي عبد الرحمن، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة البريد للاستثمار: "إن الحصول على أول موافقة من الهيئة العامة للرقابة المالية على تأسيس شركة تأمين متناهي الصغر يترجم جهود شركة البريد للاستثمار في سعيها للريادة في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية ودعم الشمول المالي والتنمية الاقتصادية".

وأضاف أن الشراكة مع "أكسا" تعكس توجه شركة البريد للاستثمار للاستفادة من الخبرات العالمية في مجال التأمين لتقديم مجموعة من منتجات التأمين متناهي الصغر المبتكرة للأفراد والمجموعات، يتم تصميمها وفقًا للضوابط التنظيمية المعتمدة، وبالاستفادة من خبرات "أكسا" وقدرات البريد للاستثمار، للمساهمة في وصول الحماية التأمينية إلى شرائح مجتمعية موسعة في مصر تتضمن الفئات الأقل وصولًا للخدمات المالية، مشيرًا إلى أن البريد المصري شريكًا رئيسيًا في منظومة توزيع منتجات شركة «سوا»، من خلال مكاتب البريد المنتشرة في مختلف مدن وقرى الجمهورية، لا سيما في المناطق الأقل استفادة من الخدمات المالية التقليدية.

تطوير منتجات تأمينية مبسطة

وبدوره، أكد حسن الشبراويشي، الرئيس التنفيذي للأسواق الدولية بشركة "أكسا"، أن تأسيس شركة «سوا» يمثل خطوة إستراتيجية مهمة ضمن رؤية "أكسا" للتوسع في حلول التأمين الشامل، وتقديم منتجات تتناسب مع احتياجات الأسواق الناشئة، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تتمتع بفرص نمو كبيرة في مجال التأمين متناهي الصغر، موضحًا أن "أكسا" ستسهم بخبراتها التأمينية العالمية في تصميم منتجات مبسطة ومرنة، وتحقق قيمة مضافة حقيقية للعملاء.

الجدير بالذكر أن الإطار التشريعي لقانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024 يتيح إنشاء شركات متخصصة في التأمين متناهي الصغر، مع مرونة في تطوير منتجات تأمينية مبسطة، والتوسع في التأمين المرتبط بالقروض متناهية الصغر، إلى جانب الاعتماد على قنوات توزيع متعددة، في مقدمتها القنوات الرقمية والشبكات واسعة الانتشار.

