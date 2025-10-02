الخميس 02 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

رئيس البريد تبحث مع ممثلي "Visa Inc" سبل التعاون المشترك

رئيس البريد مع ممثلي
رئيس البريد مع ممثلي "Visa Inc" 

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا رفيع المستوى من شركة فيزا العالمية، برئاسة طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وضم الوفد  ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر، وعمر العطار، رئيس قطاع الأعمال الحكومية لمصر وشمال إفريقيا؛ وذلك بمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة في مجالات الخدمات المالية الرقمية والحلول التكنولوجية المبتكرة.

تعزيز التعاون المشترك 

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن لقاء طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له، جاء بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك، حيث تناول اللقاء خطط شركة فيزا للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة في مصر للمستثمرين. 

وأضافت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن البريد المصري يضع على رأس أولوياته توسيع مجالات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحالية وإتاحة حلول جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات عملاء البريد وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

من جانبه أشاد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين البريد المصري وشركة فيزا، مؤكدًا أن البريد المصري يمثل أحد أهم شركاء فيزا في السوق المصرية، ومشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقة للوصول بها إلى آفاق أوسع.

تطوير الدفع الرقمي 

البريد يفوز بعضوية مجلسي الإدارة والاستثمار بالاتحاد البريدي العالمي

البريد يكرّم أوائل الثانوية العامة والأزهرية والدبلومات ضمن مبادرة "مسار"

كما أكد طارق محمود أن "فيزا" تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير تجارب الدفع الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق وأكثرها نموًا، بما توفره من فرص واسعة لتطبيق الأفكار والخدمات المبتكرة، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يدفع الشركة إلى تعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم البريد المصري، من أجل تقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات السوق.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البريد البريد المصري رئيس مجلس إدارة البريد المصري الخدمات المالية الخدمات المالية الرقميه

مواد متعلقة

نتيجة تظلمات مسابقة البريد والترتيب في قائمة الانتظار

وزير الاتصالات: ملء استمارة تحديث البيانات إلكترونيًا عبر منصة مصر الرقمية أو مكاتب البريد

رئيس البريد: زيادة مخصصات مشروع الرعاية الصحية وضم أسر العاملين

كل ما تريد معرفته عن وظائف البريد المصري لعام 2025 (إنفوجراف)

الأكثر قراءة

خبير لوائح يكشف سر تجاهل محمد صلاح التوقيع على علم فلسطين (فيديو)

الشيوخ يوافق على استقالة 14 عضوا لعزمهم الترشح في انتخابات النواب

مصدر بالأهلي يكشف مفاجأة بشأن عماد النحاس

الاستيلاء على أراضي وعقارات بالجيزة، رئيس الوزراء يصدر قرارين جديدين

عفو رئاسي مرتقب عن باقي العقوبة لبعض المحكوم عليهم بمناسبة الاحتفال بنصر أكتوبر 2025

اختراق الصفحة الرسمية لمجمع اللغة العربية على "فيسبوك" ونشر صور إباحية

تدفقات النيل تملأ مفيض باريس بالوادي الجديد، ونشطاء: الخير قادم لمصر (فيديو)

الداخلية: ترحيل سوري الجنسية خارج البلاد لخطورته على الأمن العام

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز بالأسواق اليوم الخميس 2-10-2025

4478 جنيها لهذا العيار، تعرف على أسعار الذهب صباح اليوم الخميس 2-10-2025

سعر الدولار ببداية تعاملات اليوم الخميس 2-10-2025

أسعار السكر اليوم الأربعاء في الأسواق

المزيد

انفوجراف

6 رسائل من الخطيب للجماهير في بيان إعلان الترشح رسميًا لرئاسة الأهلي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير حلم العتاب في المنام وعلاقته باتخاذ القرارات الهامة

من مواليد الهند وتتلمذ على يد الحصري، محطات في حياة شيخ قراء المسجد النبوي بعد وفاته

مجموعة متنوعة من أدعية الصباح، يمكنك ترديدها يوميا

المزيد
الجريدة الرسمية
ads