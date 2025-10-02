رئيس البريد تبحث مع ممثلي "Visa Inc" سبل التعاون المشترك

استقبلت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، وفدًا رفيع المستوى من شركة فيزا العالمية، برئاسة طارق محمود، الرئيس الإقليمي لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، وضم الوفد ليلى سرحان، المدير الإقليمي ونائب رئيس مجلس الإدارة لقيادة الأعمال في شمال إفريقيا ودول المشرق وباكستان، وملاك البابا، المدير العام لشركة فيزا مصر، وعمر العطار، رئيس قطاع الأعمال الحكومية لمصر وشمال إفريقيا؛ وذلك بمبنى البريد المصري التاريخي بالعتبة، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكة في مجالات الخدمات المالية الرقمية والحلول التكنولوجية المبتكرة.

تعزيز التعاون المشترك

أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن لقاء طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، والوفد المرافق له، جاء بهدف تعزيز التعاون بين الجانبين وبحث آفاق جديدة للتعاون المشترك، حيث تناول اللقاء خطط شركة فيزا للتوسع في السوق المصري خلال المرحلة المقبلة، في ظل الدعم الكبير الذي توليه الحكومة في مصر للمستثمرين.

وأضافت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن البريد المصري يضع على رأس أولوياته توسيع مجالات التعاون مع مختلف الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تطوير منظومة الخدمات الحالية وإتاحة حلول جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات عملاء البريد وتواكب تطلعاتهم المستقبلية.

من جانبه أشاد طارق محمود، الرئيس الإقليمي لشركة فيزا لمنطقة وسط وشرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، بالشراكة الإستراتيجية القائمة بين البريد المصري وشركة فيزا، مؤكدًا أن البريد المصري يمثل أحد أهم شركاء فيزا في السوق المصرية، ومشددًا على أهمية البناء على هذه العلاقة للوصول بها إلى آفاق أوسع.

تطوير الدفع الرقمي

كما أكد طارق محمود أن "فيزا" تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير تجارب الدفع الرقمي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات التكنولوجيا المالية لتشمل جميع شرائح المجتمع، مشيرًا إلى أن السوق المصرية تُعد من أكبر الأسواق وأكثرها نموًا، بما توفره من فرص واسعة لتطبيق الأفكار والخدمات المبتكرة، مشيرًا إلى أن هذا الواقع يدفع الشركة إلى تعزيز تعاونها مع الشركاء المحليين، وفي مقدمتهم البريد المصري، من أجل تقديم حلول رقمية متطورة تلبي احتياجات العملاء وتواكب متطلبات السوق.

