جهاز تنمية التجارة الداخلية يتعاون مع البريد لتقديم خدمات السجل التجاري

18 حجم الخط

عقد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من الهيئة القومية للبريد المصري لبحث إتاحة خدمات السجل التجاري عبر فروع ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منظومة الوثائق المؤمَّنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

شهد الاجتماع حضور علاء التايب رئيس قطاع خدمات المؤسسات والشركات بالهيئة القومية للبريد وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناولوا آليات الربط التقني وخطة التوسع في تقديم الخدمة بما يضمن السرعة والدقة وسهولة الإجراءات للمواطنين وأصحاب الأعمال.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية وتحسين بيئة تقديم الخدمات التجارية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.