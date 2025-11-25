الثلاثاء 25 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

جهاز تنمية التجارة الداخلية يتعاون مع البريد لتقديم خدمات السجل التجاري

جهاز تنمية التجارة
جهاز تنمية التجارة الداخلية
عقد كريم الشافعي، نائب رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اجتماعًا مع وفد من الهيئة القومية للبريد المصري لبحث إتاحة خدمات السجل التجاري عبر فروع ومكاتب البريد على مستوى الجمهورية، وذلك من خلال منظومة الوثائق المؤمَّنة، وذلك في إطار جهود الدولة لتوسيع نطاق الخدمات الرقمية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات الحكومية.

شهد الاجتماع حضور علاء التايب رئيس قطاع خدمات المؤسسات والشركات بالهيئة القومية للبريد وعدد من المسؤولين من الجانبين، حيث تناولوا آليات الربط التقني وخطة التوسع في تقديم الخدمة بما يضمن السرعة والدقة وسهولة الإجراءات للمواطنين وأصحاب الأعمال.

ويأتي هذا التعاون في إطار حرص الجهاز على تعزيز الشراكات المؤسسية وتحسين بيئة تقديم الخدمات التجارية في مصر.

الهيئة القومية للبريد المصري الخدمات الرقمية جهاز تنمية التجارة الداخلية رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية

