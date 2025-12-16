بمشاركة 14 دولة، البريد يستضيف ورشة عمل حول نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات

18 حجم الخط

يستضيف البريد المصري ورشة نظم وأدوات تكنولوجيا المعلومات، بمقر مركز التدريب الإقليمي للبريد المصري بالقاهرة، والتي ينظمها المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي بالتعاون مع اللجنة العربية الدائمة للبريد، لصالح بلدان المنطقة العربية، خلال الفترة من 14 إلى 17 ديسمبر 2025، وذلك في إطار خطة التنمية الإقليمية للاتحاد للفترة 2022–2025 الخاصة ببلدان المنطقة العربية.

الدول المشاركة بالورشة

وتُعقد الورشة بمشاركة 14 متدربًا يمثلون 8 دول عربية هي: مصر، البحرين، جيبوتي، ليبيا، موريتانيا، الصومال، السودان، وسوريا، وبمشاركة الخبيرين الإقليميين إبراهيم مصطفى (بريد دولة قطر) وهلا سليم (بريد الأردن).

وفي هذا السياق، أكدت داليا الباز، رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن هذه الورشة تحمل اهمية كبيرة حيث إنها تأتي في ختام دورة أبيدجان للاتحاد البريدي العالمي عن الفترة 2022–2025، والتي أجرت خلالها مصر جهودًا مكثفة لدعم تنفيذ إستراتيجية الاتحاد وخطة عمله المعتمدة من المؤتمر السابع والعشرين للاتحاد البريدي العالمي، الذي عُقد في أبيدجان خلال شهر أغسطس عام 2021، إلى جانب تنفيذ خطة التنمية الإقليمية الخاصة بالبلدان العربية، والتي تستهدف بناء قدرات المؤسسات البريدية العربية وتعزيز كفاءتها التشغيلية.

وأضافت رئيس مجلس إدارة البريد المصري، أن تنظيم هذه الورشة جاء ثمرة للتنسيق المستمر بين البريد المصري والمكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي، في إطار استكمال برنامج بناء القدرات للعاملين بالمؤسسات البريدية في المنطقة العربية، ولا سيما في مجال تشغيل الأنظمة والأدوات التكنولوجية البريدية الدولية، بما يسهم في رفع معدلات الأداء وتحسين جودة الخدمات البريدية المقدمة للمواطنين.

وأوضحت أن برنامج الورشة يركز على اتباع نهج عملي وتطبيقي للتدريب على عدد من الأنظمة والأدوات التكنولوجية التابعة للاتحاد البريدي العالمي، من بينها النظام الدولي للمعالجة البريدية (IPS.POST) ونظام الإقرارات الجمركية (CDS.POST)، بما يعزز من كفاءة العمليات التشغيلية وتكامل البيانات الإلكترونية بين الإدارات البريدية.

جدير بالذكر أن البريد المصري وقع اتفاقية تعاون مع المكتب الدولي للاتحاد البريدي العالمي لاستضافة مركز التدريب البريدي الإقليمي بالقاهرة خلال الفترة من 2026 إلى 2029، وتأتي هذه الاتفاقية في إطار جهود البريد المصري لتعزيز التعاون الإقليمي ودعم العمل المشترك مع الدول العربية والإفريقية، بما يسهم في تحقيق الأهداف الإستراتيجية الرامية إلى تطوير الخدمات البريدية وتحسين كفاءتها، فضلًا عن دعم التحول الرقمي للقطاع البريدي إقليميًا وفقًا للمعايير الدولية.

ركائز خطط الاتحاد البريدي العالمي

ويُعد المركز الإقليمي للتدريب البريدي بالقاهرة أحد أبرز ركائز خطط الاتحاد البريدي العالمي في القارة الإفريقية والمنطقة العربية، حيث يلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنمية البريدية وبناء القدرات البشرية، بما يتماشى مع أولويات الاتحاد للفترة من 2026 إلى 2029.

