مديرية عمل الشرقية تنفذ دورات تدريبية وندوات بمختلف القطاعات

18 حجم الخط

نظمت مديرية العمل بمحافظة الشرقية تدريبًا لعدد 10 خريجات قسم التفصيل بواقع 200 ساعة في 40 يومًا، كما تم تدريب 10 أخريات بواقع 150 ساعة، وذلك باستخدام العربة المتنقلة.

فيما أقامت المديرية ندوات في 25 شركة ومصنع حول قانون العمل رقم 14 لسنة 2025 للحفاظ على حق العامل.

التنسيق مع مركز التدريب المهني بالصيادين

وكشف المهندس خالد الشيخ وكيل وزارة العمل بمحافظة الشرقية عن قيام مديرية العمل بالتنسيق مع مركز التدريب المهني بالصيادين لتدريب عدد 10 من خريجات قسم التفصيل والحياكة والذي استمر على مدار 40 يومًا بواقع 200 ساعة تدريبية.

الحصول على شهادات إتمام التدريب من مديرية العمل

وأشار مدير مديرية العمل بالشرقية إلى تنظيم دورات تدريبية بمركز مشتول السوق لتعليم التفصيل والحياكة بالعربة المتنقلة لتدريب 10 متدربات حيث تحصل المتدربة على شهادة إتمام التدريب المعتمدة من المديرية مجانًا، ويتم تنفيذه طبقًا لنظام الساعات المعتمدة بواقع 150 ساعة تدريبية وفق خطة التدريب المهني الموضوعة من قبل الإدارة المركزية للتدريب المهني بالوزارة.

التنبؤ بالأزمات العمالية وحلها

وأضاف خالد الشيخ مدير مديرية العمل بالشرقية، أنه تم عقد ندوة موسعة لعدد 25 شركة ومنشأة صناعية كبرى في نطاق مدينة العاشر من رمضان بعنوان (دور وسائل فض منازعات العمل الجماعية في التنبؤ بالأزمات العمالية وحلها) والتي نفذتها مديرية العمل بالشرقية بمدينة العاشر من رمضان والتي تأتي ضمن سلسلة الندوات التوعوية التي يتم تنفيذها بالتنسيق مع الإدارة العامة لفض منازعات العمل الجماعية والإدارة الفنية: الإدارة المركزية للرعاية للتعريف بأحكام قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025.

المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، على ضرورة تكثيف الجهود لجذب الشباب نحو الإقبال على التدريب وتأهيلهم على المهن التي يحتاجها سوق العمل تماشيًا مع خطة الدولة المصرية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بتطوير مهارات العاملين بالقطاع الخاص وربطها باحتياجات سوق العمل والاستفادة من الخدمات التدريبية التي تقدمها الوزارة في هذا المجال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.