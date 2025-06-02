الصحة العالمية تحذر: وفاة شخص كل 9 دقائق بسبب مرض السعار

حذر الدكتور مصطفى محمدي استشاري أمراض الباطنة ومكافحة العدوى من خطورة مرض السعار.

وأكد أنه بحسب منظمة الصحة العالمية فإن شخصًا واحدًا يموت كل 9 دقائق حول العالم نتيجة الإصابة به، رغم كونه مرضًا يمكن الوقاية منه بنسبة 100%.

وأشار أنه مجرد عض أو خدش أو حتى لعق حيوان لجلد غير سليم، يستدعى تلقي التطعيم الفوري للوقاية من الفيروس القاتل.

ويأتي هذا التحذير في إطار جهود منظمة الصحة العالمية للحد من الوفيات الناجمة عن الأمراض التي يمكن تفاديها عبر إجراءات بسيطة وفعالة مثل التطعيم.

ومرض السعار هو مرض فيروسي خطير يصيب الجهاز العصبي المركزي في الإنسان والحيوان، ويؤدي في الغالب إلى الوفاة إذا لم يتم علاجه فور التعرض للإصابة.

وأوضح أن طرق انتقال مرض السعار تتم من خلال:

بنتقل من الحيوانات المصابة مثل الكلاب، إلى الإنسان عن طريق:

العض

الخدش

اللعاب على الجلد المجروح

أحيانًا مجرد لعق الحيوان للجلد غير السليم.

أعراض مرض السعار

وتشمل أعراض المرض:

تظهر عادة بعد 1 إلى 3 أشهر من الإصابة، وقد تكون أقصر أو أطول حسب مكان العضة وقربها من الدماغ.

تتضمن الأعراض:

صداع وارتفاع في الحرارة

آلام وتنميل في مكان العضة

هياج شديد وخوف من الماء والهواء

تقلصات عضلية واختناق

سلوك غير طبيعي

غيبوبة ثم الوفاة في أغلب الحالات.

طرق الوقاية من مرض السعار

ويمكن الوقاية من مرض السعار عن طريق تطعيم الحيوانات المنزلية بانتظام وتطعيم الإنسان فورًا بعد التعرض للعض أو اللعق من حيوان غير معروف أو غير مطعّم.

وغسل الجرح جيدًا بالماء والصابون مباشرة بعد التعرض وعدم التعامل مع الحيوانات الضالة أو البرية.

ومرض السعار هو مرض فيروسي يؤثر في الجهاز العصبي والدماغ ويمكن أن يسبب الوفاة بمجرد ظهور الأعراض، ولكن يمكن الوقاية منه من خلال تطعيم السعار، والخطر الأكبر للإصابة بداء الكلب يأتي من التعرض للعض أو اللعق أو الخدش من قبل حيوان مصاب مثل الكلب.

ويعد داء الكلب مميتًا بنسبة 100٪ تقريبًا بدون التطعيم، ويكون العلاج بعد التعرض فعالًا بنسبة 100٪ تقريبًا إذا بدأ قبل ظهور الأعراض.

وقالت وزارة الصحة إن العدوى بفيروس داء الكلب أو السعار تنتقل إلى الإنسان، عن طريق الكلاب في نسبة تصل إلى 99% من الحالات.

ومرض السعار يمكن الوقاية منه بالتطعيم، حيث يحد تطعيم السعار من عدد حالات الوفاة الناجمة عن داء السعار، ومن الحاجة إلى العلاج الوقائي بعد التعرض للداء، في إطار رعاية المرضى الذين يتعرضون لعضات الكلاب، وفق منظمة الصحة العالمية.

طرق الحماية من مرض السعار بعد التعامل مع الكلاب

نصحت وزارة الصحة بأنه في حالة لمس أو إطعام الحيوانات، لعق الحيوانات للجلد السليم بدون التعرض يتم غسل أسطح الجلد المكشوفة، كما نصحت أنه في حالة قضم الجلد المكشوف، والخدوش البسيطة أو السحجات دون نزيف، يجب غسل الجروح والتطعيم الفوري.

وأكدت أنه في حالة اللدغات أو خدوش مفردة أو متعددة عبر الجلد، تلوث الغشاء المخاطي أو الجلد المكسور باللعاب من لعق الحيوانات يجب غسل الجروح وإعطاء المصل المناعي للسعار.

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