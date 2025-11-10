الإثنين 10 نوفمبر 2025
بيطرى الإسماعيلية والرفق بالحيوان يواصلان تحصين الكلاب ضد مرض السعار

تواصل مديرية الطب البيطري بمحافظة الإسماعيلية، حملة ميدانية لتحصين الكلاب الضالة ضد مرض السعار، ضمن جهود الدولة للقضاء على المرض بحلول عام ٢٠٣٠، وطبقًا للمادة ٢٣ من قانون ٢٩ لسنة ٢٠٢٣، الخاص بتنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، الذي تم إقراره من مجلس النواب. 

جهاز تجميل الإسماعيلية يستعد لحفل افتتاح نصب الدفاع عن قناة السويس

محافظ الإسماعيلية يلتقي طلبة مدرسة 24 أكتوبر خلال زيارتهم لمركز الوثائق

 

لجنة من الطب البيطري والرفق بالحيوان تواصل جهود التحصين ضد السعار 

قامت لجنة من إدارة الأمراض المشتركة بمديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، بالتعاون مع أعضاء جمعية الرفق بالحيوان، اليوم الإثنين، بعمل حملة تحصين ضد مرض السعار للكلاب الحرة، بمنطقة أعضاء هيئة التدريس بالإسماعيلية، وذلك تحت إشراف الدكتورة هالة سيد مدير عام الصحة العامة والمجازر، والدكتورة ولاء إبراهيم مدير إدارة الأمراض المشتركة.

 

نتائج حملة التحصين 

وأكد الدكتور زكريا هاشم مدير مديرية الطب البيطري بالإسماعيلية، أن الحملة هدفت إلي تحصين الكلاب بمصل السعار، وأسفرت عن تحصين ١٠ من الكلاب الحرة بلقاح السعار.

وأكد على أهمية الدور المجتمعي للمواطنين من خلال مشاركتهم بالحملة بالدعم والإرشاد للأماكن المقترحة لتنظيم الحملات القادمة.

كما تم عمل توعية للمواطنين لأهالي المنطقة، بخطورة مرض السعار وأعراضه على الحيوان والإنسان، وكيفية انتقاله وكيفية التصرف في حالة العقر، كما تمت التوعية بثقافة الرفق بالحيوان والتربية السليمة للحيوانات الأليفة.

بالإضافة لوضع خطة زمنية ومكانية لمتابعة المنطقة في حال ظهور حالات جديدة.

وجدير بالذكر، أن المديرية تواصل حملاتها بالتعاون مع جمعية الرفق بالحيوان لتغطي كافة المناطق بالمحافظة ومراكزها.

الجريدة الرسمية