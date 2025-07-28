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جامعة القناة تزف بشرى لأهالي الإسماعيلية والإقليم بتشغيل مركز العلاج الطبيعي

مركز العلاج الطبيعي،
مركز العلاج الطبيعي، فيتو

أعلن الدكتور ناصر مندور، رئيس  جامعة قناة السويس، عن صدور قرار الدكتور عمر شريف عمر، أمين المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، رقم 63 بتاريخ 27 يوليو 2025، بالموافقة على بدء التشغيل الكامل لمركز العلاج الطبيعي والتأهيل بكلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس. 

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إضافة نوعية للمنظومة الطبية بالجامعة 

وأكد أن المركز يأتي كإضافة نوعية للمنظومة الطبية والخدمية بمحافظة الإسماعيلية وإقليم القناة وسيناء، حيث يقدم خدمات علاجية متكاملة في جميع تخصصات العلاج الطبيعي للمترددين عليه بأسعار اقتصادية، إلى جانب كونه منصة تدريبية متقدمة لطلاب الكلية، وطلاب كلية العلاج الطبيعي بجامعة الإسماعيلية الجديدة الأهلية. 

برقية شكر وإشادة 

وهنأ الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي، بمناسبة صدور قرار تشغيل المركز. 

وأشاد رئيس جامعة القناة بالجهود المبذولة في إعداد المركز وتجهيزه وفق أعلى المعايير، ومثمنًا الدور القيادي الذي اضطلعت به الكلية في تحقيق هذا الإنجاز الذي يمثل خطوة مهمة نحو الارتقاء بالخدمات الصحية والتعليمية بالجامعة.

أبرز محتويات المركز 

من جانبه، أوضح الدكتور محمد سرحان، عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس، أن مركز العلاج الطبيعي والتأهيل بالكلية يضم عددًا من العيادات والوحدات المتخصصة التي ستبدأ عملها تدريجيًا، حيث تشمل المرحلة الأولى افتتاح عيادة ومركز العلاج الطبيعي لأمراض وجراحات العظام، والتأهيل لما بعد الإصابات الرياضية، وعيادة للعلاج الطبيعي ووحدة متخصصة لتأهيل الأطفال من ذوي الهمم، إلى جانب عيادة ومركز للعلاج الطبيعي لأمراض وجراحات الأعصاب، ووحدة لتأهيل إصابات المخ والحبل الشوكي. 

قوة المركز الاستيعابية 

وأضاف أن المركز يتمتع بقوة استيعابية تصل إلى 30 مريضًا في الساعة الواحدة موزعين على مختلف العيادات، وقد تم تجهيزه بأحدث الأجهزة الطبية والتأهيلية، من بينها جهاز الموجات التصادمية، جهاز الليزر البارد، جهاز شد الفقرات الإلكتروني، جهاز التحريك السلبي للمفاصل، ووحدة تمرينات علاجية متقدمة لتأهيل الإصابات الرياضية وما بعد جراحات المفاصل، إلى جانب جهاز الآر إف، الأول من نوعه بمحافظة الإسماعيلية، والمُخصص لعلاج الالتهابات المزمنة، الأوتار، وإصابات العضلات، بالإضافة إلى جهاز "جيم ريدي" وأجهزة متخصصة لقياس قوة العضلات وعلاج الاتزان. 

تشغيل وحدة جديدة داخل المركز 

وأكد "سرحان" أن الفترة القادمة ستشهد تشغيل وحدات جديدة داخل المركز، منها وحدة العلاج الطبيعي للتأهيل لما بعد جراحات السمنة، الحروق، الأورام، وحدة العلاج الطبيعي لصحة المرأة، وحدة تقييم وعلاج تشوهات العمود الفقري، وحدة التغذية العلاجية، وحدة تأهيل المسنين وما بعد جراحات القلب المفتوح، وكذلك وحدة للعلاج الوظائفي. 

واشار إلى أن المركز يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل بين تقديم الخدمة الصحية والتأهيلية والتدريب العملي المتطور لطلاب العلاج الطبيعي بجامعة قناة السويس والجامعات الأخرى.

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