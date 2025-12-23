ضبط مركب مخالف على كورنيش النيل بدمياط

18 حجم الخط

ضبط سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بجوار حديقة بنت الشاطئ على كورنيش النيل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ومتابعة المخالفات على المرافق العامة.

تواصل مع الشركة المالكة وإنذار بعدم التكرار

تواصل رئيس الوحدة المحلية مع رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمركب، ووجّه إليه إنذارا بعدم ربط أو رسو أي مراكب في المنطقة مرة أخرى، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والقواعد المنظمة للحفاظ على المرافق العامة.

ضبط مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بجوار حديقة بنت الشاطئ بدمياط

استمرار الرقابة على كورنيش النيل

أكدت الوحدة المحلية استمرار متابعة كورنيش النيل ورصد أي محاولات لرسو المراكب بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المكان.

جاء هذا التحرك بعد حادثة الأسبوع الماضي، عندما أدى رسو إحدى المراكب على السور الحديدي لكورنيش النيل إلى إتلافه وحدوث انهيار جزئي، ما دفع إلى منع ربط أي مركب بالسور منعًا لتكرار الأضرار.

