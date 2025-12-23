الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

ضبط مركب مخالف على كورنيش النيل بدمياط

ضبط مركبا قام بالرسو
ضبط مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بكورنيش النيل بدمياط
18 حجم الخط

ضبط سمير عتريس عبدالله رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بجوار حديقة بنت الشاطئ على كورنيش النيل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط ومتابعة المخالفات على المرافق العامة.

تواصل مع الشركة المالكة وإنذار بعدم التكرار

تواصل رئيس الوحدة المحلية مع رئيس مجلس إدارة الشركة المالكة للمركب، ووجّه إليه إنذارا بعدم ربط أو رسو أي مراكب في المنطقة مرة أخرى، مع التأكيد على الالتزام التام بالتعليمات والقواعد المنظمة للحفاظ على المرافق العامة.

 

ضبط مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بجوار حديقة بنت الشاطئ  بدمياط
ضبط مركبا قام بالرسو بشكل مخالف بجوار حديقة بنت الشاطئ  بدمياط

استمرار الرقابة على كورنيش النيل

أكدت الوحدة المحلية استمرار متابعة كورنيش النيل ورصد أي محاولات لرسو المراكب بالمخالفة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي مخالفات، لضمان الحفاظ على المظهر الحضاري وسلامة المكان.

جاء هذا التحرك بعد حادثة الأسبوع الماضي، عندما أدى رسو إحدى المراكب على السور الحديدي لكورنيش النيل إلى إتلافه وحدوث انهيار جزئي، ما دفع إلى منع ربط أي مركب بالسور منعًا لتكرار الأضرار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدكتور أيمن الشهابي محافظ دمياط الدكتور أيمن الشهابي الوحدة المحلية لمركز ومدينة محافظ دمياط مدينة دمياط كورنيش النيل المرافق العامة مدينة دميا السور الحديدي

مواد متعلقة

غلق محال مخالفة لاشتراطات السلامة والصحة المهنية بالزرقا في دمياط

وزير الشئون الخارجية والنقل الأسبق بالسودان لـ فيتو: أزمتنا عمرها 70 عامًا.. نرحب بالاستعمار الصيني.. ونرفض مساعدات الغرب وأمريكا

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يدلي بصوته في انتخابات النواب 2025.. يشهد اختبارات كشف الهيئة بالأكاديمية العسكرية المصرية.. يؤكد دعم مصر للبنان.. ويستقبل الوزير الأول للجزائر

مؤتمر جماهيري لحزب مستقبل وطن بدمياط لدعم مرشحي القائمة الوطنية اليوم

الرئاسة في أسبوع.. السيسي يشدد على أهمية التنفيذ الكامل لاتفاق شرم الشيخ لوقف حرب غزة بكل مراحله.. ويؤكد دعم الدولة للمستثمرين الأجانب وتذليل أية عقبات تواجه أعمالهم في مصر

رئيس جماعة السينما الفلسطينية يحيى بركات: الإبادة الصهيونية نهج متواصل منذ اللحظة الأولى للاحتلال.. ونعيش مرحلة "العري الكامل للاحتلال" الذي ينفذ "مجزرة القرن" على مرأى ومسمع من العالم

رئيس جامعة القاهرة لـ"فيتو": لا مساس بمجانية التعليم.. ونعتزم إنشاء 3 أفرع دولية بالسعودية والإمارات وقطر.. "عبد الصادق": نسعى لإقامة جامعة خاصة على أرض 6 أكتوبر.. ولدينا 33 ألف طالب وافد

الاستعلامات في رصد تحليلي: مئات الملايين تابعوا افتتاح المتحف في أوسع تغطية لحدث ثقافي

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء للصائمين في شهر رجب

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

المزيد
الجريدة الرسمية
ads