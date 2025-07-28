تجارية الإسماعيلية تستعد لإقامة المنتدى الاقتصادي لسيدات وشباب الأعمال

تستعد الغرفة التجارية في محافظة الإسماعيلية، برئاسة أكرم الشافعي لإقامة المنتدى الاقتصادي للمجالس الاقتصادية لسيدات وشباب الأعمال بحضور وتمثيل رؤساء الغرف التجارية، والمقرر له أن ينطلق في 9 من شهر أغسطس المقبل، على هامش إقامة مهرجان المانجو.

خلق بيئة تعاونية

من جانبه أكد أكرم الشافعي رئيس الغرفة التجارية في الإسماعيلية أن المنتدى الاقتصادي يهدف إلي خلق بيئة تعاونية تدفع المشاركة الاقتصادية للمرأة وتدعم النمو المستدام، وستكون النتائج والالتزامات المستخلصة من هذا المنتدى ذات أهمية بالغة في صياغة نماذج تمويل مرنة لرائدات وشباب الأعمال في جميع محافظات مصر.

أهمية تمكين المرأة والشباب

وأشار رئيس الغرفة التجارية بالإسماعيلية إلى أهمية تمكين المرأة والشباب، مشيرا إلى انتظام إقامة المنتديات في جميع الغرف التجارية لإكساب الخبرة وعرض الإنجازات.

أبرز محاور ومناقشات المنتدى

ومن جانبه أوضح المهندس سعيد شعيب عضو مجلس الإدارة وسكرتير غرفة الإسماعيلية التجارية، أنه من المقرر، أن تشمل مناقشات المنتدى، تعزيز التجارة المحلية والتصديرية للمنتجات الزراعية، خاصة المانجو، تحسين البنية التحتية لدعم التجارة والصناعة في الإسماعيلية، تعزيز الاستثمار في القطاع الزراعي والصناعي، تبادل الخبرات في مجال التسويق والترويج للمنتجات المحلية.

ونوه سكرتير غرفة الإسماعيلية التجارية، إلى أن المنتدى فرصة لجذب الاستثمارات وكذلك تبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون بين الغرف التجارية على مستوى الجمهورية والجهات الحكومية والخاصة.

وتمنى شعيب، أن يتم تطوير أهداف المنتدى ليصبح دوليا وليس محليا في الدورات القادمة، مؤكدا أنه فرصة رائعة لتعزيز سمعة مصر الاقتصادية وجذب الاستثمارات الأجنبية.

التمكين الاقتصادي للسيدات

ومن جانبها قالت آمال محمود عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لغرفة الإسماعيلية التجارية: إن اهتمام القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتمكين الاقتصادي للمرأة، مؤكدة أن مصر انطلقت في رحلة إصلاحية غير مسبوقة بشهادةِ المجتمع الدولي؛ لتمكين المرأة ودعم مشاركتها في التنمية الوطنيّة.

أضافت آمال محمود، أنه لا يؤثر التَّمكين الاقتصادي للمرأة على التنمية الاقتصادية فحسب؛ بل يمتدُّ إلى التنميةِ الاجتماعية بدءًا من الأسرة التي تعيش فيها، ووصولًا إلى المجتمعات أو البلدان التي تنتمي إليها، وغير ذلك من المجالات.

وأشار حاتم العدوي عضو مجلس الإدارة ورئيس المجلس الاقتصادي لشباب الأعمال، إلى المشاركة الفعالة لأعضاء المجلس خلال جلسات المنتدى النقاشية.

وأضاف حاتم العدوي: يزيد التَّمكينُ الاقتصادي للمرأة والشباب من الإنتاجية، ويسهم في زيادة التنويع الاقتصادي، ورفع مستوى الأداء التنظيمي في الشركات والمؤسسات؛ بسبب المهارات التنظيمية التي يمتلكها الشباب وهو ما يحقق دخلًا أعلى على المدى البعيد، ويعزز النمو الاقتصادي في البلاد التي تعنى بهذا المفهوم.

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