قرار عاجل من النيابة بعد انتشار فيديو الاعتداء على طالبة الطب بفاقوس

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من الغضب والاستياء، بعد توثيقه لواقعة التعدي على طالبة بكلية الطب داخل نطاق مركز فاقوس بـمحافظة الشرقية، على خلفية خلافات أسرية تتعلق بتقسيم الميراث.

القبض على طرفي مشاجرة بالعصى الخشبية في الشرقية

قرار جديد من النيابة العامة 

وفي هذا السياق، قررت النيابة العامة بمركز فاقوس بمحافظة الشرقية حبس المتهم في واقعة التعدي على الطالبة لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، وذلك لحين الانتهاء من فحص ملابسات الواقعة واستكمال الإجراءات القانونية.


واقعة التعدي على طالبة الطب بفاقوس 

وكانت الأجهزة الأمنية بالشرقية قد تلقت بلاغًا بتعرض طالبة بكلية الطب للاعتداء من أحد أقاربها بسبب نزاع أسري حول الميراث، ما أسفر عن إصابتها، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.

ضبط مرتكبي الواقعة 

وعقب تقنين الإجراءات، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وتم تحرير محضر بالواقعة، وبعرضه على جهات التحقيق المختصة قررت حبسه 4 أيام على ذمة القضية، مع استمرار التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

استعراض القوة أو التلوَّيح بالعنف يعرض للحبس في بقانون العقوبات

ونصت المادة 375 مكرر من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أي أذى مادى أو معنوي به أو الإضرار بممتلكاته أو سلب ماله أو الحصول على منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشىء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره.

