وزير الاستثمار: مصر ضخت 553 مليار دولار في البنية التحتية خلال 10 سنوات

التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بأعضاء دورة التمثيل الدبلوماسي العسكري المصري بالخارج، وقدم خلال اللقاء عرضًا حول التحديات والفرص التي تواجه الاقتصاد المصري وأهم المستجدات التي طرأت عليه والأسلوب الأمثل لتطويره.

وزير الاستثمار: 553 مليار دولار تعيد تشكيل خريطة البنية التحتية في مصر خلال 10 سنوات

وأوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه خلال العشر سنوات الماضية تم ضخ استثمارات في البنية التحتية في مصر وكانت الدولة في حاجه إلى هذه المشروعات لإنشاء بنية تحتية قوية، وبلغ حجم الاستثمارات التي تم ضخها 553 مليار دولار في مشروعات البنية التحتية في الطرق والطاقة والمياه والإسكان وغيرها من القطاعات.

وأشار الوزير إلى أن مصر استطاعت بناء بنية تحتية قوية وبالتالي نحن بحاجه إلى تحقيق معدلات نمو قوية تساهم في خلق الوظائف وتحسين مستوى معيشة المواطنين وهو ما يمكن تحقيقه بمعدل نمو ٦-٧٪؜، وأن الاستثمارات هي الدافع لتحريك معدل النمو، وتعد متوسط الاستثمارات الأجنبية المباشرة التي تتدفق على مصر خلال السنوات السابقة تتراوح بين ٨-١٠ مليار دولار، مؤكدا على انه نحن بحاجة إلى مضاعفة هذا الرقم.

صافي الأصول الأجنبية

وأوضح أنه بفضل السياسة النقدية تحول صافي الأصول الأجنبية من السالب إلى ٢٠ مليار دولار والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل ٥١ مليار دولار، وارتفعت تحويلات المصريين في الخارج إلى ٣٧ مليار دولار.

