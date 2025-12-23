في ذكرى ميلاده، مكتبة مصر الجديدة تنظم معرضا لمؤلفات صلاح جاهين

18 حجم الخط

تنظم مكتبة مصر الجديدة العامة صباح غدا الأربعاء، معرضا داخليا للاطلاع والإعارة لكتب الشاعر الكبير صلاح جاهين، بمناسبة ذكرى ميلاده، وذلك برعاية الدكتورة سهام الجوهرى رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة والتابع لها المكتبة.

وقالت الدكتورة سهام الجوهرى إن المعرض يأتى فى إطار حرص الجمعية على تكريم رموز الإبداع المصري الذين أثروا الحياة الثقافية والفنية.

من جانبها قالت الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة إن المعرض يضم: "مقالات ساخرة"، و"مسرح العرائس"، و"الأعمال المسرحية"، و"منوعات غنائية"، و"الفوازير"، و"الدواوين الشعرية"، و"هو وهي".

أضافت الدكتورة إيمان مهدى أن الشاعر الكبير الراحل صلاح جاهين يعد أحد أبرز أعمدة الإبداع في مصر، الذي ترك بصمة لا تُمحى في الشعر، والأدب، والفن التشكيلي، والصحافة.

الاحتفاء يأتي تقديرًا لمسيرته الثرية وإسهاماته التي لا تزال تلهم الأجيال الجديدة، لافتا إلى أن الاحتفاء بهدف إحياء تراثه وتسليط الضوء على دوره الفريد في تشكيل الوجدان المصري.

صلاح جاهين

صلاح چاهين يعد أيقونة للإبداع العربي، وأحد أبرز من أسهموا في تشكيل وجدان الأجيال عبر أعماله المتنوعة التي جمعت بين البساطة والعمق، أبدع جاهين في الشعر والأغنية والمسرح والسينما والفن التشكيلي، لكنه ظل قريبًا من عالم الطفل، حيث قدّم له كلمات صادقة ومبهجة تحمل القيم الإنسانية والوطنية في قالب فني ممتع، من أبرز إبداعاته للأطفال أغاني مسلسل “بوجي وطمطم” التي أحبها الكبار والصغار، وكلمات برنامج “غنوة وحدوتة”، وكان مؤلف أوبريت الليلة الكبيرة أشهر أوبريت للعرائس فى مصر، وكتب مسرحية صحصح لما ينجح، والشاطر حسن.

كما عمل صلاح جاهين رساما للكاريكاتير فى جريدة الأهرام فكان كاريكاتير صلاح جاهين يُتابع بقوة وظل بابًا ثابتًا حتى اليوم متميزًا بخفة الدم المصرية والقدرة على النقد البناء.

مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.