بقلب مكسور، ساويرس يودع نجم البوب البريطاني كريس ريا صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد

ودع رجل الأعمال نجيب ساويرس، المغني البريطاني، كريس ريا، أحد نجوم موسيقى البوب روك الإنجليزي، الذي توفى أمس الإثنين في المستشفى، متأثرًا بإصابته بمرض قصير، وفقًا لما أعلنته عائلته.

ساويرس يودع صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد بقلب مكسور

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على وفاة المغني البريطاني كريس ريا بإرفاق رمز لثلاثة قلوب مكسورة، تعليقًا على المذيع البريطاني المشهور بيرس مورجان، الذي كتب تغريدة، عبر منصة "أكس"، عن وفاة كريس ريا قال فيها: "توفي كريس ريا، الذي كتب وغنى واحدة من أشهر أغاني الأعياد في التاريخ، وهي أغنية "القيادة إلى المنزل في عيد الميلاد"، قبل ثلاثة أيام فقط من عيد الميلاد، عن عمر يناهز 74 عامًا".



الجدير بالذكر أن المغني البريطاني كريس ريا توفي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 74 سنة، وأعلنت عائلته خبر وفاته، في بيان نقلته وسائل إعلام بريطانية، قالت فيه: "ببالغ الحزن نعلن وفاة عزيزنا كريس.. أنه فارق الحياة اليوم في المستشفى، متأثرًا بمضاعفات مرض قصير".

عاني المعني البريطاني كريس ريا من مرض السرطان، حيث خضع عام 2001 لعملية استئصال البنكرياس، كما تعرض لجلطة دماغية سنة 2016.

وفاة كريس ريا صاحب أغنية لا شيء يدعو للخوف

وجاءت وفاة مغني البوب البريطاني كريس ريا في أسبوع عيد الميلاد، ليتذكر متابعي موسيقاه أغنيته الشهيرة "Driving Home for Christmas"، حيث كانت الأغنية احتفالًا بعودته إلى عائلته بعد رحلة طويلة، وكانت بمثابة هدية غير متوقعة أنقذت مسيرته المعنية ومنزله من الضياع، وأصبحت الأغنية علامة فارقة لمحبي موسيقى الروك في عيد الميلاد، الذي سيطل علينا بعد أيام.

وفاة كريس ريا صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد، فيتو



وسبق لكريس ريا أن صور أغنيته "لا شيء يدعو إلى الخوف"، Nothing To Fear في المغرب وتحديدا في مواقع في الصحراء المغربية ومدينة مراكش.

ولد كريس ريا سنة 1951 بمدينة ميدلزبره في شمال بريطانيا، من عائلة ذات أصول إيطالية وإيرلندية، وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وشكل ألبومه الأول بعنوان "ماذا حدث لبيني سانتيني؟" نقطة انطلاقه في كل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحازت أغنيته "أحمق إن كنت تظن أن الأمر انتهى" على ترشيح لجوائز جرامي الموسيقية.

ومزج كريس ريا بين موسيقى البلوز والروك، وقدم عددًا من الأغاني الناجحة، من بينها "الطريق إلى الجحيم" و"جوزفين"، بالإضافة إلى أغنية "العودة إلى المنزل في عيد الميلاد" التي صدرت عام 1986، والتي تحولت إلى إحدى كلاسيكيات عيد الميلاد في بريطانيا.



