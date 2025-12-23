الثلاثاء 23 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

تريند

بقلب مكسور، ساويرس يودع نجم البوب البريطاني كريس ريا صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد

رجل الأعمال نجيب
رجل الأعمال نجيب ساويرس، فيتو
18 حجم الخط

ودع رجل الأعمال نجيب ساويرس، المغني البريطاني، كريس ريا، أحد نجوم موسيقى البوب روك الإنجليزي، الذي توفى أمس الإثنين في المستشفى، متأثرًا بإصابته بمرض قصير، وفقًا لما أعلنته عائلته.

ساويرس يودع صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد بقلب مكسور

وعلق رجل الأعمال نجيب ساويرس على وفاة المغني البريطاني كريس ريا بإرفاق رمز لثلاثة قلوب مكسورة، تعليقًا على المذيع البريطاني المشهور بيرس مورجان، الذي كتب تغريدة، عبر منصة "أكس"، عن وفاة كريس ريا قال فيها: "توفي كريس ريا، الذي كتب وغنى واحدة من أشهر أغاني الأعياد في التاريخ، وهي أغنية "القيادة إلى المنزل في عيد الميلاد"، قبل ثلاثة أيام فقط من عيد الميلاد، عن عمر يناهز 74 عامًا".

 


الجدير بالذكر أن المغني البريطاني كريس ريا توفي، أمس الاثنين، عن عمر ناهز 74 سنة، وأعلنت عائلته خبر وفاته، في بيان نقلته وسائل إعلام بريطانية، قالت فيه: "ببالغ الحزن نعلن وفاة عزيزنا كريس.. أنه فارق الحياة اليوم في المستشفى، متأثرًا بمضاعفات مرض قصير".
عاني المعني البريطاني كريس ريا من مرض السرطان، حيث خضع عام 2001 لعملية استئصال البنكرياس، كما تعرض لجلطة دماغية سنة 2016.

وفاة كريس ريا صاحب أغنية لا شيء يدعو للخوف

وجاءت وفاة مغني البوب البريطاني كريس ريا في أسبوع عيد الميلاد، ليتذكر متابعي موسيقاه أغنيته الشهيرة "Driving Home for Christmas"، حيث كانت الأغنية احتفالًا بعودته إلى عائلته بعد رحلة طويلة، وكانت بمثابة هدية غير متوقعة أنقذت مسيرته المعنية ومنزله من الضياع، وأصبحت الأغنية علامة فارقة لمحبي موسيقى الروك في عيد الميلاد، الذي سيطل علينا بعد أيام.

وفاة كريس ريا صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد، فيتو
وفاة كريس ريا صاحب أشهر أغنية لعيد الميلاد، فيتو


وسبق لكريس ريا أن صور أغنيته "لا شيء يدعو إلى الخوف"، Nothing To Fear في المغرب وتحديدا في مواقع في الصحراء المغربية ومدينة مراكش.
ولد كريس ريا سنة 1951 بمدينة ميدلزبره في شمال بريطانيا، من عائلة ذات أصول إيطالية وإيرلندية، وبدأ مسيرته الفنية في سبعينيات القرن الماضي، وشكل ألبومه الأول بعنوان "ماذا حدث لبيني سانتيني؟" نقطة انطلاقه في كل بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية، وحازت أغنيته "أحمق إن كنت تظن أن الأمر انتهى" على ترشيح لجوائز جرامي الموسيقية.
ومزج كريس ريا بين موسيقى البلوز والروك، وقدم عددًا من الأغاني الناجحة، من بينها "الطريق إلى الجحيم" و"جوزفين"، بالإضافة إلى أغنية "العودة إلى المنزل في عيد الميلاد" التي صدرت عام 1986، والتي تحولت إلى إحدى كلاسيكيات عيد الميلاد في بريطانيا.
 

جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في دورتها الحادية والعشرين

ساويرس يكشف حقيقة تصريح "الحد الأدنى للأجور عندي 30 ألف جنيه"

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

رجل الأعمال نجيب ساويرس نجيب ساويرس وفاة كريس ريا بيرس مورجان المغني البريطاني كريس ريا مرض السرطان

مواد متعلقة

جائزة ساويرس الثقافية تعلن القوائم القصيرة لشباب الأدباء وكتاب السيناريو في دورتها الحادية والعشرين

ساويرس يكشف حقيقة تصريح "الحد الأدنى للأجور عندي 30 ألف جنيه"

نجيب ساويرس: تخارج الحكومة يجب أن يكون كاملا من كل القطاعات وليس العقار فقط

نجيب ساويرس: 50% من تكلفة بناء العقارات فوائد بنكية والركود يضغط على المطورين

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب فى مصر والصعود مستمر بالبورصة العالمية (آخر تحديث)

ألزموا منازلكم ليلا، درجات الحرارة اليوم الثلاثاء فى مصر

سيراميكا كليوباترا يخشى مفاجآت كأس مصر أمام أبو قير للأسمدة

سعر كرتونة البيض اليوم الثلاثاء في بورصة الدواجن

انهيار عقار مكون من 5 طوابق في إمبابة

وزير العمل: إعانة مالية وفرصة عمل لصاحبة فيديو التخلي عن أبنائها الأربعة

حصاد 2025، السيسي يقود جهود تنفيذ مشروع التجلي الأعظم وتحويل المنطقة لوجهة سياحية عالمية (صور)

استعدادا لشهر رمضان المبارك، طريقة تفريز البسلة بأكثر من طريقة

خدمات

المزيد

أسعار القصدير تشهد تذبذبا بالأسواق العالمية اليوم الثلاثاء، والطن يسجل هذا المبلغ

تعرف على سعر السكر اليوم الإثنين

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم العتيرة "ذبيحة شهر رجب"؟ دار الإفتاء تجيب

عباقرة ولكن مجهولون، عبدالله بن الصديق الغماري.. شيخ الحديث الشريف وهذه تفاصيل المؤامرة الصهيونية ضده

تفسير حلم ضياع المال في المنام وعلاقته بعدم الاستقرار الشخصى والمهنى

المزيد
الجريدة الرسمية
ads