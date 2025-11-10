قوات الحماية المدنية ترفع أنقاض منزل مهجور انهار في مصر القديمة

18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن القاهرة فرقًا من الدفاع المدني لرفع أنقاض منزل مهجور مكون من 3 طوابق، انهار في منطقة مصر القديمة، وذلك دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار المنزل الكائن في 38 شارع وردان الرومي، المتفرع من شارع حسن الأنور الجيارة، دائرة قسم مصر القديمة.

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإنقاذ والدفاع المدني إلى مكان الحادث للقيام بأعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا محتملين.

وقد أكدت قوات الأمن أنه لم يتم العثور على أي إصابات جراء الحادث، في حين تجري السلطات المعنية تحقيقات لتحديد أسباب انهيار المنزل المهجور.

وكانت قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن العقار الذي انهار بالكامل هو منزل مهجور خالي من السكان، مكون من ثلاث طوابق، ويقع على مساحة تقدر بحوالي 120 مترًا مربعًا.

وقد أسفر الحادث عن انهيار العقار دون وقوع أي إصابات أو احتجازات بين السكان أو المارة في المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، فيما تواصل السلطات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار العقار.



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.