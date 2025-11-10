الإثنين 10 نوفمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

قوات الحماية المدنية ترفع أنقاض منزل مهجور انهار في مصر القديمة

انهيار عقار بمصر
انهيار عقار بمصر القديمة،فيتو
18 حجم الخط

دفعت قوات الحماية المدنية بـ مديرية أمن القاهرة فرقًا من الدفاع المدني لرفع أنقاض منزل مهجور مكون من 3 طوابق، انهار في منطقة مصر القديمة، وذلك دون وقوع أي إصابات.

وكانت غرفة عمليات مديرية أمن القاهرة قد تلقت بلاغًا يفيد بانهيار المنزل الكائن في 38 شارع وردان الرومي، المتفرع من شارع حسن الأنور الجيارة، دائرة قسم مصر القديمة

وعلى الفور، انتقلت سيارات الإنقاذ والدفاع المدني إلى مكان الحادث للقيام بأعمال رفع الأنقاض والبحث عن أي ضحايا محتملين.

وقد أكدت قوات الأمن أنه لم يتم العثور على أي إصابات جراء الحادث، في حين تجري السلطات المعنية تحقيقات لتحديد أسباب انهيار المنزل المهجور.

وكانت قوات الأمن انتقلت إلى موقع الحادث، وبالفحص تبين أن العقار الذي انهار بالكامل هو منزل مهجور خالي من السكان، مكون من ثلاث طوابق، ويقع على مساحة تقدر بحوالي 120 مترًا مربعًا.

وقد أسفر الحادث عن انهيار العقار دون وقوع أي إصابات أو احتجازات بين السكان أو المارة في المنطقة.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة تجاه الواقعة، فيما تواصل السلطات المعنية التحقيقات لمعرفة أسباب انهيار العقار.
 

txt

انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة وإصابة 6 عمال والتحفظ على المقاول ومشرف التنفيذ

txt

إصابة 5 عمال في انهيار سقف مصنع تحت الإنشاء بالمحلة الكبرى

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

بمديرية امن القاهرة شارع حسن الأنور الجيارة قسم مصر القديمة

الأكثر قراءة

عائلات الهرم تنتفض.. الجابري يتصدر وصناديق الاقتراع تحسم معركة التمثيل

تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي

9 أصناف من الخضروات تساعد على تهدئة الأعصاب وتحسين النوم

أول تعليق من آن الرفاعي بعد انفصالها عن كريم محمود عبد العزيز

مدير أعمال إسماعيل الليثي: الدنيا مبقتش فارقة معاه بعد وفاة ابنه (فيديو)

المسنَّات يتصدرن المشهد الانتخابي أمام لجان التصويت في الجيزة

انتخابات النواب 2025، سكرتير لجنة انتخابية يلفظ أنفاسه الأخيرة أثناء غلق صناديق الاقتراع بالمنيا

"كان بيقولي استنيني"، انهيار زوجة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي بعد خبر وفاته

خدمات

المزيد

سعر الألومنيوم اليوم الإثنين في البورصات العالمية

سعر الألومنيوم اليوم الأحد في البورصات العالمية

سعر الدينار الكويتي مقابل الجنيه في البنك المركزي مساء اليوم

سعر الدينار الأردني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

كل ما تريد معرفته عن معسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الصادق الأمين، عالم بالأوقاف يتحدث عن معايير اختيار أعضاء مجلس النواب (فيديو)

الأوقات المباركة ومواضع إجابة الدعاء كما جاءت في القرآن الكريم والسنة النبوية

ما هو حكم الشرع في الزواج العرفي؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية