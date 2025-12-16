الدفاع المدني بغزة: انتشال 30 شهيدًا من تحت أنقاض منزل قُصف خلال الحرب

18 حجم الخط

أعلن الدفاع المدني في قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن انتشال جثامين 30 شهيدًا من تحت أنقاض منزل في مدينة غزة، إثر قصف شنّه الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب الأخيرة.

وتأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الهجمات التي أوقعت ضحايا مدنيين وأسفرت عن دمار واسع في البنية التحتية السكنية.

انتشال الضحايا وسط ظروف صعبة ونقص الإمكانات

وأشار الدفاع المدني بغزة إلى أن فرق الإنقاذ واجهت صعوبات كبيرة أثناء عمليات البحث والانتشال، بسبب دمار المنزل بشكل كامل وانتشار أنقاض كثيفة، بالإضافة إلى نقص المعدات والإمكانات اللوجستية اللازمة لإنجاز عمليات الإنقاذ بسرعة وأمان.

استمرار عمليات البحث عن مفقودين محتملين

وأكدت الفرق أن عمليات البحث والتمشيط مستمرة، ودعت الدفاع المدني إلى تعاون سكان غزة مع الفرق المختصة لتأمين المناطق المتضررة وتسهيل وصول الفرق إلى أماكن الحوادث.

تأثير القصف الإسرائيلي على البنية التحتية والمدنيين

وتمثل هذه الحوادث جزءً من التأثيرات الإنسانية الخطيرة للحرب على قطاع غزة، حيث تتعرض المنازل والمرافق الحيوية للقصف الإسرائيلي المستمر، ما يضع المجتمع الدولي أمام مسؤولية عاجلة لدعم جهود الإغاثة والإعمار في القطاع.

من جانبه، قال نائب المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، الدكتور رامز الأكبروف: إن القصف الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة يؤدي إلى سقوط أعداد كبيرة من المدنيين، ويتسبب في تدمير واسع للبنية التحتية في القطاع.

وأوضح الأكبروف، خلال كلمته أمام الأمم المتحدة، أن أي وقف لإطلاق النار لا بد أن يكون مصحوبًا بـ إجراءات عملية لإعادة البناء وإعمار ما دمرته الحرب في غزة، بما يضمن تحسين الأوضاع الإنسانية وتهيئة الظروف للاستقرار.

