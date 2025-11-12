انتشال جثة شاب من تحت أنقاض عقار الجمرك المنهار بالإسكندرية

18 حجم الخط

تمكنت قوات الحماية المدنية فى الإسكندرية، من انتشال جثة شاب من أسفل عقار الجمرك المنهار فى الإسكندرية، المكون من 8 طوابق، وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة.



وأخلت الأجهزة الأمنية والتنفيذية العقار المأهول بالسكان قبل انهياره بدقائق.

وتلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا بانهيار عقار بشارع الشوربجى بمنطقة الجمرك وسط المحافظة، وبناء على تكليفات الفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية

انتقل على الفور الدكتور محمد صلاح السكرتير المساعد لمحافظة الإسكندرية، واللواء وليد منصور رئيس حي الجمرك، والدكتورة دارين بسيونى سكرتير عام الحى، والأجهزة الأمنية ومأمور وضباط قسم شرطة الجمرك إلى مكان الواقعة.

كما حضر حكمدار وسط وقوات الحماية المدنية، تم إخلاء العقار من السكان قبل الانهيار بدقائق، دون إصابات ووضع حواجز حديدية لمنع اقتراب المارة والمواطنين أسفل العقار، حفاظا على سلامة الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة، والعرض على جهات التحقيق.

