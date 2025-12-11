تفاصيل عرض "الليل في إسبانيا" على مسرح مكتبة مصر الجديدة

18 حجم الخط

يستضيف مسرح مكتبة مصر الجديدة العامة فى السابعة من مساء غد الجمعة فريق “الرحلة للفنون”، لتقديم العرض المسرحي “الليل في إسبانيا”، من تأليف مصطفى المصري وإخراج رضوان جلال.

بينما تقول الدكتورة إيمان مهدى مدير مكتبة مصر الجديدة العامة: إن العمل يطرح في إطار درامي يعتمد على الإيقاع السريع والأداء الجماعي لجذب الجمهور إلى الأجواء الإسبانية، وخاصا قرية جيتاريا المفعمة بمباهج الحياة وصخبها فى الخمسينات من القرن الماضي.

فالليل في "جيتاريا" إسبانيا يتميز بـأجواء هادئة وريفية ساحرة، حيث يغلب عليها سحر الميناء والصيد، مع مطاعم تقدم المأكولات البحرية الطازجة، وأجواء أصيلة في حاناتها الصغيرة لكنها ليست للباحثين عن حياة ليلية صاخبة، بل للاستمتاع بـغروب الشمس الهادئ والمشي على الشاطئ، مع التركيز على جمال الطبيعة والتاريخ، خاصة حول متحف بالنسياغا.

مكتبة مصر الجديدة

وتعد مكتبة مصر الجديدة من المكتبات المهمة والقديمة، حيث وضع الملك فاروق حجر الأساس للمكتبة عام 1945، وبدأت مسيرتها 20 نوفمبر عام 1946 باسم مكتبة الأميرة فريال، الابنة الصغرى للملك فاروق، التى أنشأتها وراعتها.

وفى عام 1984 تم تنفيذ مشروع لإعادة تأهيلها وتجديدها وافتتحت مرة أخرى أمام روادها، وبلغ عدد الكتب عند الافتتاح فى عام 1984، عشرة آلاف كتاب باللغة العربية والإنجليزية والفرنسية، وتم إنشاء نادى السينما عام 1986 م، بدء ميكنة أعمال المكتبة عام 1990م، وفى عام 1996 تم توسيع مسرح المكتبة وإنشاء مبنى جديد لمكتبة الطفل، وتم إنشاء مركز الكمبيوتر عام 1997م، وإنشاء المقهى الثقافى 1998م، وقاعات الأنشطة عام 2003، ومركز للغات عام 2003.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.