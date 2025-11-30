مكتبة مصر الجديدة تناقش “للنساء حكايات” بمطلع برنامجها الثقافى في ديسمبر

18 حجم الخط

تنظم مكتبات جمعية مصر الجديدة برئاسة الدكتورة سهام الجوهرى، سلسلة من الفعاليات التي تجمع بين الندوات الفكرية، والحوارات الأدبية، والأنشطة التفاعلية والرحلات التعليمية والترفيهية، وذلك في إطار البرنامج الثقافي الشهرى التى تنظمه المنارات والمنصات الثقافية والإبداعية بصفة شهرية.

إذ يشهد كل من مركز الطفل للحضارة والإبداع "متحف الطفل" ومكتبه مصر الجديدة العامة والطفل والمستقبل العامة ماراثون ثقافى حيث تتبارى فيما بينهم لتقديم باقات ثقافية ممتعة تشمل كافة الروافد الثقافية والأدبية.

وتشهد مكتبة مصر الجديدة العامة اولى تلك الفعاليات حيث تنظم فى الساعة الخامسة من مساء غد الاثنين حفل توقيع المجموعة القصصية "للنساء حكايات" للمؤلفة سمية زكريا.

مجموعة للنساء حكايات القصصية

“للنساء حكايات” هي مجموعة قصصية تمزج بين الواقع والخيال، تروي معاناة الإنسان سواء كان رجلًا أو امرأة مع ظروفه التي لم يخترها؛ تحكي عن الجد صابر الذي يعاني من فقدان حفيدته بسبب طلاق ابنه، والطفلة "شيتا" التي تعاني من زوجة أبيها، بالإضافة إلى البطل في "حقيبتي حبيبتي" الذي يعيش في بيئات مختلفة بسبب طلاق والديه وغيرها من الحكايات.

وتتألف المجموعة من ثلاثين قصة قصيرة، تبرز مشاكل اجتماعية دون إلقاء اللوم على أحد، وترصد تلك الصراعات التي نعيشها جميعًا، ربما تجد نفسك في إحدى هذه القصص.

الكاتبة سمية زكريا

الكاتبة سمية زكريا هي مصرية أمريكية مقيمة بالولايات المتحدة الأمريكية، خريجة كلية الإعلام جامعة القاهرة، وحاصلة على دبلوم رعاية الطفل من الولايات المتحدة الأمريكية صدر لها مجموعتين قصصيتين بعنوان “نزهة ليلية” و"هدية اسمها الحياة"، وحصلت على جوائز نجيب محفوظ للقصة القصيرة من وزارة الثقافة.

