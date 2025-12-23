عبد الغفار: مصر ملتزمة بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي

18 حجم الخط

استقبل الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، جان كاسيا، المدير العام للمركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها «Africa CDC»، لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك بين وزارة الصحة والسكان والمركز، بهدف دعم الجهود الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة في مصر والدول الإفريقية الشقيقة.

تعميق الشراكة مع «Africa CDC» لدعم الأمن الصحي

وخلال الاجتماع، أكد الدكتور خالد عبد الغفار على أهمية تعميق الشراكة مع «Africa CDC» لدعم الأمن الصحي في القارة الإفريقية، من خلال تعزيز العمل المشترك، وتبادل الخبرات، وتطوير آليات الاستجابة السريعة للتحديات الصحية الطارئة.

وشدد الوزير على التزام مصر بدورها المحوري في دعم التعاون الصحي الإفريقي، وتعزيز التكامل الإقليمي لرفع جاهزية النظم الصحية أمام الأزمات، مما يضمن حصول الشعوب الإفريقية على خدمات صحية آمنة ومستدامة.

من جانبه، أوضح الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الاجتماع تناول استضافة مصر لمركز التنسيق الإقليمي لشمال إفريقيا (RCC)، الذي يركز على بناء القدرات للوقاية من الأوبئة وتعزيز نظم الترصد والاستجابة الصحية في عدد من الدول الأعضاء، مؤكدا جاهزية مصر لتفعيل المركز، مستفيدة من بنيتها التحتية المتقدمة وخبراتها العالمية في هذا المجال.

جهود مصر في دعم الدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار أن الاجتماع تطرق إلى جهود مصر في دعم الدول الإفريقية من خلال تقديم المساعدات الطبية والإمدادات الأساسية، مع التأكيد على تنسيق هذه الجهود مع أولويات «Africa CDC» لتعظيم الاستفادة، خاصة في مجالات اللقاحات والإمدادات الطارئة، تعبيرًا عن التزام مصر بالتضامن الإفريقي وتعزيز الصحة العامة في القارة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور هشام ستيت، رئيس هيئة الشراء الموحد، والدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشؤون مبادرات الصحة العامة، والدكتور وسام منقولة، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا في المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

