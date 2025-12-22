روسيا تؤكد دعمها الكامل لفنزويلا في أزمتها مع أمريكا

18 حجم الخط

قال وزير الخارجية الفنزويلي، إيفان جيل، في بيان صادر عنها، اليوم الاثنين: إنه تلقى اتصالًا من نظيره الروسي سيرجي لافروف أعرب فيه عن دعم بلاده الكامل في الأزمة بين كراكاس وواشنطن.

روسيا تؤكد على دعمها الكامل لفنزويلا في أزمتها مع أمريكا

وقال جيل في بيان: "تطرقنا إلى الاعتداءات والانتهاكات الفاضحة للقانون الدولي التي تُرتكب في الكاريبي، بما في ذلك الهجمات على القوارب، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون، وأعمال القرصنة غير القانونية التي تنفذها حكومة الولايات المتحدة".

وأضاف الوزير الفنزويلي في بيان، نقلته وكالة "فرانس برس"، أن الوزير الروسي لافروف جدد دعمه الكامل بوجه الاعتداءات على بلدنا.

أمريكا تفرض حظرا كاملا على فنزويلا

وبالأمس الأحد، صادرت الولايات المتحدة ناقلة نفط ثالثة قبالة سواحل فنزويلا، مما يشدد حصارًا تأمل إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن يقطع شريان حياة اقتصاديًا حيويًا للبلاد، ويعزل حكومة الرئيس نيكولاس مادورو.

ويشار إلى أن شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة (بي دي إف إس أيه) ترسل أغلب شحناتها إلى الصين، عادة عبر وسطاء باستخدام ما يطلق عليه ناقلات أسطول الظل، وهي سفن عتيقة ذات ملكية مبهمة تنقل النفط المفروض عليه عقوبات من فنزويلا، وكذلك من إيران وروسيا.

