ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الضربة التي شنتها الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" في سوريا «عين الصقر» كانت دقيقة وناجحة، جاء ذلك ردًّا على مقتل ثلاثة جنود أمريكيين مؤخرًا.

وخلال كلمة ألقاها أمام مؤيديه في ولاية كارولاينا الشمالية، قال ترامب: "أمرت بشن ضربة مكثفة ضد الإرهابيين الذين قتلوا ثلاثة من أبطالنا الأسبوع الماضي"، مضيفًا: "لقد أصبنا كل هدف بدقة مطلقة".

وأوضح أن الضربة استهدفت مواقع تنظيم "داعش"، الجماعة الإرهابية المحظورة في الولايات المتحدة وروسيا، ونُفذت قبل ساعات من كلمته.

بدورها، أفادت القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) بإطلاق أكثر من 100 قنبلة وصاروخ دقيق خلال هذه الضربات المكثفة في سوريا، ردًّا على الهجوم الذي استهدف القوات الأمريكية قرب مدينة تدمر.

وأعلن وزير الدفاع الأمريكي، بيت هيغسيث، عن إطلاق عملية تحت اسم "HAWKEYE STRIKE" بهدف القضاء على مقاتلي "داعش" في سوريا.

