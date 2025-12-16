برلماني يطالب بتعميم مبادرة حياة كريمة بجميع القرى على مستوى الجمهورية

18 حجم الخط

تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بسؤال إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، حول عدد القرى التي تم تنفيذ مبادرة حياة كريمة بها حتى الآن، وعدد القرى التي لم تستفد منها بعد.



خطة لتعميم مبادرة حياة كريمة

وطالب بوضع خطة عاجلة لتعميم المبادرة الرئاسية التاريخية والناجحة “حياة كريمة” على جميع القرى والنجوع بمختلف المحافظات على مستوى الجمهورية موجهًا تحية قلبية للرئيس عبد الفتاح السيسى على إطلاق هذه المبادرة التي أسهمت بشكل كبير في تحسين الحياة الاقتصادية والاجتماعية في القرى التي تم تنفيذها فيها، مؤكدًا أن هذه المبادرة تمثل نقلة نوعية في مستوى معيشة المواطنين وتحقيق العدالة الاجتماعية.

المبالغ المطلوبة لتعميم مبادرة حياة كريمة

وتساءل عضو مجلس النواب، عن المبالغ المالية التي تحتاجها مبادرة حياة كريمة لتنفيذها في جميع القرى، مطالبًا الحكومة بتكليف المحافظين برصد كافة التفاصيل المتعلقة بالملف وإعطاء الأولوية القصوى لمجالات الصحة والتعليم في تنفيذ المبادرة.

تشكيل لجان في كل المحافظات لمتابعة تنفيذ مبادرة حياة كريمة

ودعا إلى أهمية تشكيل لجنة تنفيذية محلية في كل محافظة، تكون مهمتها متابعة سير العمل وتحديد احتياجات القرى بشكل دقيق، مع إشراك المجتمعات المحلية في مراحل التخطيط والتنفيذ لضمان استدامة المشروعات التي سيتم تنفيذها.

وطالب عضو مجلس النواب، بتوفير تمويلات مرنة من خلال الصندوق الاجتماعي لتنفيذ مشروعات الصحة والتعليم والبنية التحتية، واستغلال الشراكات مع القطاع الخاص لتنفيذ مشروعات تنموية في القرى.

إطلاق برامج توعية للاستفادة من مبادرة حياة كريمة

وشدد على أهمية إطلاق برامج توعية للمواطنين حول كيفية الاستفادة من حياة كريمة ودورهم في الحفاظ على المشروعات بعد تنفيذها، مطالبا بتعزيز الرقابة والمتابعة لتقييم مدى تنفيذ المبادرة وتأثيرها على حياة المواطنين.

تكاتف جهود الحكومة لضمان نجاح حياة كريمة

كما شدد على ضرورة تكاتف جهود جميع الجهات الحكومية والمحلية لضمان نجاح هذه المبادرة الرئاسية الطموحة، قائلا: تعميم المبادرة على كافة القرى والنجوع سيؤدي إلى تحسين جودة الحياة لملايين المصريين ويقود إلى تحقيق التنمية المستدامة في جميع أنحاء الجمهورية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.