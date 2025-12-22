تنفيذ 10315 مشروعا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة"

18 حجم الخط

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة موقف مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير قرى الريف المصري، وذلك بحضور مسئولي الوزارة والجهاز المركزي للتعمير والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، والهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي واستشاري المشروع.



وفي مستهل الاجتماع، أكد المهندس شريف الشربيني، أن الاجتماع يأتي في إطار المتابعة الدورية لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي والمشروعات الخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، الذي يحظى بمتابعة مستمرة من فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحًا حرص سيادته على متابعة تنفيذ مشروعات المبادرة والتي تستهدف تحسين مستوى الحياة والخدمات في المناطق الريفية المصرية والارتقاء بأوضاع ملايين المواطنين في المحافظات المختلفة.

10315 مشروعا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى

وتناول الاجتماع تقريرًا عن الموقف التنفيذي للمشروعات التي تم وجار تنفيذها بقرى "حياة كريمة" (المرحلة الأولى) نطاق عمل وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بواقع 10315 مشروعا في 746 قرية بمحافظات المرحلة الأولى، والتي تشمل مشروعات صرف صحي ومياه شرب ومحطات معالجة صرف صحي ووصلات منزلية والتي يتم تنفيذها من خلال الجهات التابعة للوزارة، بالإضافة إلى استعراض الاحتياجات المالية المطلوبة لاستكمال الأعمال المتبقية من المرحلة الأولى.

وفي ختام الاجتماع، وجه الوزير باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة للانتهاء من الأعمال المتبقية بالمشروعات لدخولها الخدمة وتحقيق الاستفادة منها، وإعداد جدول زمني لنهو كافة الملاحظات والأعمال المتبقية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.