الطب الشرعي: فشل محاولات إنقاذ السباح يوسف محمد لطول بقائه بقاع المسبح

كشفت شهادة الطبيبة الشرعية التي شرحت جثمان السباح يوسف محمد الذي لقي مصرعه غرقا داخل حمام السباحة، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية للسباحة باستاد القاهرة بأن ما اتُّخذ قبل السباح من إجراءات طبية لمحاولة إسعافه بمحل الواقعة كانت محاولات اجتهادية لانقاذ حياته -لم يشبها أي تقصير.

وأضافت الطبيبة أن هذه المحاولات لم تُفلح لطول فترة بقاء السباح يوسف محمد بقاع المسبح فاقدًا للوعي



النيابة تأمر بإحالة المتسببين في وفاة السباح يوسف محمد للمحاكمة الجنائية العاجلة



أمرت النيابة العامة بتقديم رئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد السباحة، ومديره التنفيذي، ورئيس لجنة المسابقات، ومدير البطولة، والحكم العام، وثلاثة من طاقم الإنقاذ، للمحاكمة الجنائية العاجلة يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، لتسببهم بخطأ في وفاة السباح يوسف محمد أحمد عبد الملك، نتيجة الإهمال والتقصير في أداء مهامهم، وتعريض حياة الأطفال المشاركين في بطولة الجمهورية للسباحة للخطر.



قصور إداري وفني في تنظيم البطولة



أظهرت التحقيقات أن غالبية المسؤولين عن إدارة السباحة يفتقرون للخبرة الفنية الكافية، ولم يتم اختيار المؤهلين صحيًا وتقنيًا لإدارة المسابقات، وهو ما أكده أولياء أمور المشاركين والقائمون على المسابح، مشيرين إلى عشوائية التنظيم وعدم تناسب أعداد المشاركين مع المدة والمسابح المخصصة للبطولة، سواء في الإحماء أو المنافسات نفسها.

