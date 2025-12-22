سفارة مصر بأثينا تعلن إعادة جثامين 14 من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب كريت غدا

18 حجم الخط

في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية أثينا المستمرة لتداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، وما وعدت والتزمت به مع أهالي الضحايا بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لإعادة الجثامين إلى مصر.

إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء

تمكنت السفارة بحسب بيان لها اليوم، وبالتعاون مع السلطات اليونانية، في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإعادة جثامين ١٤ متوفيًا في الحادث، والتي عادة ما تستغرق ١٤ يومًا، خاصة في ظل تزامن ذلك مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، وسيتم بدء إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبرالجاري، علمًا بأنه جاري إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين.

عدم الإقدام وتحت أي مبرر على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية

وإذ تعرب السفارة مجددًا عن خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، فإنها تناشد وتهيب بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة وعدم الإقدام، وتحت أي مبرر، على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية، لما

يمثله ذلك من مخاطر جسيمة، وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

