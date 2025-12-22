الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

سفارة مصر بأثينا تعلن إعادة جثامين 14 من ضحايا غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب كريت غدا

الدكتور بدر عبد العاطى
الدكتور بدر عبد العاطى وزير الخارجية، فيتو
18 حجم الخط

في إطار متابعة سفارة جمهورية مصر العربية أثينا المستمرة لتداعيات حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية جنوب جزيرة كريت، وما وعدت والتزمت به مع أهالي الضحايا بسرعة إنهاء كافة الإجراءات المطلوبة لإعادة الجثامين إلى مصر.

إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء

تمكنت السفارة بحسب بيان لها اليوم، وبالتعاون مع السلطات اليونانية، في اختصار المدة الزمنية اللازمة لإعادة جثامين ١٤ متوفيًا في الحادث، والتي عادة ما تستغرق ١٤ يومًا، خاصة في ظل تزامن ذلك مع احتفالات أعياد الميلاد ورأس السنة، وسيتم بدء إعادة كافة الجثامين تباعًا اعتبارًا من يوم غد الثلاثاء الموافق ٢٣ ديسمبرالجاري، علمًا بأنه جاري إبلاغ أهالي الضحايا بمواعيد وصول الجثامين.

عدم الإقدام وتحت أي مبرر على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية

وإذ تعرب السفارة مجددًا عن خالص التعازي لأسر وعائلات الضحايا، فإنها تناشد وتهيب بضرورة توخى أقصى درجات الحذر والحيطة وعدم الإقدام، وتحت أي مبرر، على محاولة السفر بالوسائل والطرق غير الشرعية، لما
يمثله ذلك من مخاطر جسيمة، وحفاظًا على أرواح وسلامة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جزيرة كريت حادث غرق مركب الهجرة غير الشرعية لإعادة الجثامين إلى مصر إعادة الجثامين إلى مصر

مواد متعلقة

وزير الخارجية يبحث مع رئيس شركة العاصمة الإدارية إجراءات نقل السفارات والبعثات الأجنبية

وزير الخارجية يبحث مع رئيس مفوضية الإيكواس سبل تعزيز التعاون المشترك

وزير الخارجية يشدد على زيادة الاستثمارات المصرية في جزر القمر (صور)

وزير الخارجية يؤكد دعم مصر للسودان وحرصها على صون وحدة وسلامة أراضيه (صور)

وزير الخارجية يستعرض رؤية مصر للأمن والتنمية في أفريقيا (صور)

وفاة وفقدان 27 مصريا بينهم أطفال في غرق قارب جنوب جزيرة كريت باليونان

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

نهائي السوبر الإيطالي، نابولي يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads