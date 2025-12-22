رفعت فياض يكتب: مدينة أقصر جديدة في منطقة آثار الجيزة

18 حجم الخط

اقتراح هام جدًا طرحه اليوم د. حازم عطية الله، رئيس لجنة قطاع السياحة والفنادق بالمجلس الأعلى للجامعات، أمام المؤتمر العلمي الأول للجنة القطاع، والذي كان تحت عنوان «صناعة السياحة والتعليم في مصر»،

وحضره العديد من خبراء وممثلي وزارات التعليم العالي والسياحة والثقافة والآثار والطيران المدني، وعمداء كليات ومعاهد السياحة في مصر. وبملء فمي أؤكد أنه لو تم تنفيذ هذا الاقتراح كما طرحه د. حازم عطية، سيعمل على تغيير وجه السياحة في مصر تمامًا، وسيخلق رافدًا سياحيًا هامًا في منطقة آثار الجيزة، وستتحول هذه المنطقة لقبلة سياح العالم، وستكون بمثابة «مدينة أقصر سياحية عالمية ثانية» في منطقة آثار الجيزة، وسيتم تحويلها إلى متحف عالمي كبير مفتوح، خاصة وأنه على بعد مئات الأمتار منها تم تشييد مطار سفنكس المؤهل لاستقبال جميع طائرات العالم بكل طرازاتها، وسيتمكن السائحون المهتمون بالسياحة الثقافية من أن يأتوا بسهولة إلى هذه المنطقة مباشرة من مختلف دول العالم، ويتجولون في زيارة كل معالم هذه المنطقة بسهولة، خاصة في إجازات نهاية الأسبوع، محققين دخلًا لمصر من العملة الصعبة يتجاوز مليارات الدولارات.

وفي اقتراحه ناشد د. حازم عطية الله هيئة تنشيط السياحة أن تعمل لتحقيق هذا الحلم، خاصة بعد أن نجحت مصر في إنشاء أكبر متحف في العالم على بعد خطوات من أهرامات الجيزة، وهو المتحف الذي بهر العالم كله منذ أن تم افتتاحه وحتى الآن، وبدأ في زياراته عشرات الآلاف من السائحين يوميًا، ويعد المتحف المصري الكبير أكبر متحف مخصص لعرض حضارة واحدة هي الحضارة المصرية القديمة، كما أنه يعرض به ولأول مرة كنوز الملك الذهبي توت عنخ آمون كاملة، وهو ليس متحفًا لعرض القطع الأثرية فقط، بل صرحًا ثقافيًا وتعليميًا وترفيهيًا.

أما بالنسبة لأهرامات الجيزة، والتي تقع على بعد مئات الأمتار من المتحف الكبير، فهي تعتبر أحد مواقع التراث العالمي بمنظمة اليونسكو، وبها هرم الملك خوفو، العجيبة الوحيدة الباقية من عجائب الدنيا السبع للعالم القديم، وكذلك هرما خفرع ومنقرع، بالإضافة إلى منتج السياحة العلاجية والترفيهية وغيرها من المنتجات السياحية المختلفة.

وهناك أيضًا عدد كبير من مقابر الدولة القديمة، وكذلك تمثال أبو الهول الذي يعتبر أحد أهم وأشهر النصب التذكارية في مصر، وهو من المعالم الغامضة، ويقع شمال غرب هرم خوفو، وتم بناؤه من الجرانيت البسيط بدقة على شكل أسد راقد، وله رأس فرعون ويرتدي غطاء الرأس الملكي وأفعى الكوبرا، ويبلغ الطول الإجمالي للتمثال 73.5 مترًا، كما يبلغ ارتفاعه 20 مترًا.

هذا بالإضافة إلى منطقة أهرامات أبو صير، ومعابد الشمس، ومنطقة أهرامات دهشور، ومنطقة آثار سقارة التي تذخر بالعديد من الكنوز الأثرية الفريدة، حيث تضم منطقة آثار سقارة عددًا من المقابر المكتشفة حديثًا التي تصدرت أخبار الصحف ووكالات الأنباء العالمية، حيث تم الكشف عن العديد من الاكتشافات الأثرية الهامة، ومنها الكشف عن مئات التوابيت الآدمية الملونة، وبداخلها مومياوات في حالة جيدة من الحفظ لكبار رجال الدولة والكهنة من الأسرة الـ26، والذي تم اختياره من أفضل 10 اكتشافات أثرية في العالم لعام 2020، بالإضافة إلى اكتشاف مقبرتين من عصر الأسرة الخامسة للكاهن المطهر «واحتي» والمشرف على القصر الملكي «خوي»، وعدد من المقابر الخاصة بالقطط، وكذلك الكشف عن أقدم ورشة للتحنيط ترجع إلى عصر الأسرة السادسة والعشرين.

كما تم ترميم هرم زوسر المدرج، أقدم بناء حجري ضخم في العالم، وكذلك المقبرة الجنوبية للملك زوسر بالكامل، وهما من المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي. وفي منطقة دهشور يوجد أيضًا الهرم المائل، وهو أحد ثلاثة أهرامات شيدها الملك سنفرو، وسمي بالهرم المائل لأن مهندسي الملك سنفرو بعد أن وصلوا إلى ارتفاع معين قاموا بتغيير زاوية الهرم حتى يتم اكتماله، لذلك سمي بالهرم المائل، وبهذا توصلوا إلى كيفية بناء هرم كامل، وقاموا ببناء الهرم الأحمر. كما تعد القرية الفرعونية القديمة أحد أكثر الأماكن زيارة للسياح، حيث تقدم القرية صورة عن واقع الحياة القديمة، ويقوم المتحف بعرض أناس حقيقيين يرتدون زيًا فرعونيًا ويجسدون العمل والحياة المصرية القديمة.

أرجو دراسة اقتراح د. حازم عطية الله بجدية، وأن تعمل هيئة تنشيط السياحة على تحويل منطقة آثار الجيزة، بما تضمه من آثار فريدة من نوعها، إلى متحف كبير مفتوح لا يقل أهمية عن مدينة الأقصر، لتكون عندنا أقصر أخرى، ولكن في منطقة آثار الجيزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.