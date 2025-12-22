بعد تمساح الزوامل، استنفار بقرية عمريط بسبب ظهور جسم غريب داخل مصرف مائي (فيديو وصور)

18 حجم الخط

أثار مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي حالة من القلق بين أهالي عزبة واصف التابعة لقرية عمريط بمركز أبو حماد بمحافظة الشرقية، بعد تداول مقطع فيديو يزعم بظهور تمساح داخل مصرف مائي يمر بالقرية، على غرار واقعة تمساح الزوامل التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

التحذير من الاقتراب من المصرف

وأظهر المقطع المصور جسمًا داكن اللون يتحرك داخل المياه، ما دفع الأهالي إلى التحذير من الاقتراب من المصرف، خشية تعرض المواطنين، خاصة الأطفال، لأي أذى محتمل.

على خطى “تمساح الزوامل”… لقطات مصورة تضع عزبة واصف في دائرة الخطر،فيتو

الاستعانة بـوحدة أسوان المتخصصة في التعامل مع التماسيح لاستخراج الحيوان

وفي هذا السياق، أطلق الأهالي ومسئولو القرية استغاثات عاجلة إلى الأجهزة المعنية، مطالبين بسرعة التدخل والفحص الميداني لموقع البلاغ، مع الاستعانة بـوحدة أسوان المتخصصة في التعامل مع التماسيح لاستخراج الحيوان حال ثبوت صحة الفيديو، واتخاذ الإجراءات اللازمة حفاظًا على السلامة العامة.

التحقق من ملابسات الواقعة

ولا تزال الجهات المختصة تتابع الموقف للتحقق من ملابسات الواقعة، وسط مطالبات ببيان رسمي لطمأنة المواطنين ومنع تداول الشائعات.

بعد الإمساك بتمساح الزوامل، البيئة: عمره عامان وسنعيده إلى بحيرة ناصر

أعلنت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والقائم بأعمال وزير البيئة، في وقت سابق نجاح وحدة صيد التماسيح بوزارة البيئة في اصطياد التمساح الذي أثار حالة من القلق بين أهالي قرية الزوامل بمحافظة الشرقية، وذلك بعد عدة أيام من البحث المكثف بالتعاون مع الجهات المختصة بالمحافظة.

وتمت عملية الإمساك بالتمساح داخل مصرف بلبيس العمومي بمشاركة اللجنة الفنية المشكلة من محافظة الشرقية، ومديرية الطب البيطرى، وإدارة البيئة، والفرع الإقليمي لجهاز شؤون البيئة، وفريق الإنقاذ النهري بمديرية أمن الشرقية.

تفاصيل فحص تمساح الزوامل

وأوضحت الوزيرة أن الفحص المبدئي للتمساح أظهر طوله يبلغ 85 سم فقط، وعمره لا يتجاوز عامين، وينتمي إلى نوع التماسيح النيلية.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية لاستصدار قرار من النيابة العامة لإعادة التمساح إلى بيئته الطبيعية في بحيرة ناصر حفاظًا على سلامته ودورة الحياة البيئية.

