الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

محمد المهندس رئيسا لغرفة الصناعات الهندسية والعايدي وداوود وكيلين

غرفة الصناعات الهندسية
غرفة الصناعات الهندسية
18 حجم الخط

انتهى مجلس إدارة غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات من انتخاب تشكيله الجديد للدورة 2025–2029، عقب انتهاء الانتخابات والجلسة الإجرائية للمجلس.


أسفرت نتائج الانتخابات عن اختيار محمد المهندس رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة للدورة الجديدة.

وتم انتخاب المهندس محمد العايدي وحمادة داوود لشغل منصبي وكيلي الغرفة.

تم أيضا اختيار أحمد عبد الجواد ورأفت الخناجري لعضوية هيئة المكتب، ضمن التشكيل الجديد.

ويضم تشكيل المجلس الجديد لـ غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات ممثلين لمختلف القطاعات الصناعية داخل الغرفة ليشكل نموذجا فريدا في العمل الجماعي لتقديم خدمات حقيقية كل أعضاء ومنتسبي الغرفة الهندسية.

 

وعلى جانب آخر أعلنت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد  الصناعات عن تشكيل مجلس إدارتها الجديد، وذلك تنفيذًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية.


 وقد أسفرت الانتخابات عن اختيار المهندس أشرف الجزايرلي رئيسًا لمجلس إدارة الغرفة، كما تم اعتماده ممثلًا للغرفة في مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية.

تشكيل هيئة المكتب
وشهدت الجلسة انتخاب أعضاء هيئة المكتب، حيث جاء التشكيل كالتالي:
 

 رنا جمالي ومحمد الدماطي: في منصب وكيلي الغرفة.


 إبراهيم الإمبابي و أحمد العيوطي: كعضوين لهيئة المكتب.

 


استراتيجية مستقبلية ودعم لرؤية 2030

 


وفي أول بيان لها عقب التشكيل، أكدت الغرفة أن المجلس الجديد سيعمل على مواصلة تنفيذ استراتيجيته الرامية إلى دعم تنافسية قطاع الصناعات الغذائية وتعزيز الشراكات مع الجهات الحكومية والدولية

 

. ويهدف المجلس إلى رفع كفاءة الشركات الأعضاء وزيادة قدرتها على النفاذ إلى الأسواق المحلية والدولية، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الاقتصادية في إطار رؤية مصر 2030.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات محمد العايدي القطاعات الصناعية حمادة داوود

الأكثر قراءة

أمم أفريقيا 2025، جنوب إفريقيا تتعادل 1-1 مع أنجولا بالشوط الأول

مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا، الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس غدا الثلاثاء

أمم أفريقيا 2025، مالي يتعادل 1-1 مع زامبيا في مباراة مثيرة

نهائي السوبر الإيطالي، نابولي يتقدم على بولونيا بهدف في الشوط الأول

أمم إفريقيا 2025، محمد صلاح ومرموش يقودان هجوم منتخب مصر أمام زيمبابوي

دوري أبطال آسيا للنخبة، الشارقة والهلال يتعادلان سلبيا في الشوط الأول

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

الهلال السعودي يفوز على الشارقة الإماراتي 0/1 في دوري أبطال آسيا للنخبة

خدمات

المزيد

سعر طن الألومنيوم في البورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الإفتاء توضح شروط المسح على "الشراب" أثناء الوضوء (فيديو)

هل اعتمر الرسول في شهر رجب، وحكم العمرة فيه؟

هل صيام أول شهر رجب بدعة؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية
ads