الداخلية السورية تدعو السكان للتعاون مع الأجهزة الأمنية وتنشر قوات مكثفة بحلب

18 حجم الخط

سوريا، دعت وزارة الداخلية السورية السكان في مناطق الاشتباكات شمالي مدينة حلب إلى التعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية السورية، في خطوة تهدف إلى ضمان الاستقرار وحماية المدنيين أثناء العمليات الميدانية المستمرة في الأحياء المتأثرة.

انتشار أمني مكثف لضمان الاستقرار في حلب

وأكدت الوزارة أنها نفذت انتشارًا أمنيًا مكثفًا في مختلف مناطق مدينة حلب، مشيرة إلى أن هذه الخطوة تأتي ضمن خططها لضبط الوضع الميداني ومنع أي تفلت أمني قد يهدد سلامة المواطنين أو استقرار المدينة بشكل عام.

الداخلية السورية تؤكد على ضرورة التعامل بحذر ومسؤولية لحماية السكان المدنيين

وأشارت الداخلية السورية إلى أنها تعمل بحذر ومسؤولية عالية لضمان سلامة سكان أحياء مدينة حلب، مضيفة أن جميع الإجراءات الأمنية والتدابير المتخذة تهدف إلى الحد من أي أضرار محتملة للمدنيين أثناء الاشتباكات.

ودعت الوزارة المواطنين إلى الالتزام بالإرشادات وتجنب مناطق الاشتباك، مؤكدة أن التعاون بين السكان والأجهزة الأمنية يعد عنصرًا أساسيًا للحفاظ على الأمن والاستقرار، وتقليل المخاطر الناجمة عن العمليات العسكرية المستمرة.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل توتر أمني متصاعد شمالي المدينة، حيث تسعى وزارة الداخلية إلى تأمين الأحياء الحيوية وضمان وصول الخدمات الأساسية للسكان، في وقت تتواصل فيه الاشتباكات بين الأطراف المتنازعة في حلب.

وأفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بأن قوات سوريا الديمقراطية «قسد» استهدفت مستشفى الرازي في مدينة حلب، في تصعيد خطير يطال منشأة طبية، ويأتي في ظل التوترات الأمنية المتصاعدة شمالي المدينة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.