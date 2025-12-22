أستاذ بعين شمس ضمن قائمة أكثر 100 شخصية تأثيرًا بمجال الأورام عالميًا لــ 2025

18 حجم الخط

أعلنت منصة OncoDaily العالمية عن قائمتها لعام 2025 لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في مجال علاج الأورام على مستوى العالم، والتي تضم نخبة من القادة والخبراء وصنّاع القرار الذين يسهمون في رسم مستقبل مكافحة السرطان من خلال البحث العلمي، والسياسات الصحية، والابتكار، والعمل المجتمعي.

وشهدت القائمة هذا العام اختيار الأستاذ الدكتور هشام الغزالي رئيس اللجنة القومية للمبادرة الرئاسية لصحة المرأة، رئيس جمعية الأورام المصرية ورئيس مركز الأبحاث بجامعة عين شمس ضمن هذه النخبة العالمية، ليكون المصري الوحيد الذي يحظى بهذا التكريم الدولي الرفيع، في إنجاز يعكس مكانته العلمية ودوره المؤثر في تطوير رعاية مرضى السرطان، والبحث الإكلينيكي، والتعليم الطبي، والتعاون الدولي في مجال الأورام.

وجاء اختيار الدكتور الغزالي إلى جانب شخصيات عالمية بارزة، من بينها بيل غيتس، أحد أبرز الداعمين للصحة العالمية، والبروفيسورة مارتين بيكارت، الرائدة عالميًا في أبحاث سرطان الثدي، وكاري آدامز، الرئيس التنفيذي للاتحاد الدولي لمكافحة السرطان (UICC)، والدكتورة جولي غرالاو الرئيس التنفيذي بجمعية الأمريكية لعلم الأورام (ASCO)، إضافة إلى ريتشارد سوليفان، الخبير العالمي في سياسات السرطان، والبروفيسور ماتي آابرو والبروفيسور فابريس أندريه رئيس الجمعيه الاوربيه للأورام ESMO، من أبرز القيادات العلمية في مجال الأورام، إلى جانب قيادات مؤثرة في العمل الدولي من أمراء وباحثين وشخصيات عامة.

ويُعد هذا الاختيار مصدر فخر لمصر ودليلًا على الحضور المتنامي للخبرات الطبية المصرية على الساحة العالمية، كما يؤكد أن الإسهامات المصرية في مجال مكافحة السرطان أصبحت جزءًا فاعلًا من الجهود الدولية الرامية إلى تحسين جودة الرعاية الصحية وتحقيق العدالة في الوصول إلى العلاج حول العالم.

