محافظات

صحة الشرقية: إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالمناظير ذات المهارة بالكلى بكفر صقر

عمليات تفتيت حصوات
عمليات تفتيت حصوات بالمناظير، فيتو
تمكن فريق الجراحة بمستشفى كفر صقر المركزى التابع لـمديرية الشئون الصحية بمحافظة الشرقية من إجراء تسع عمليات جراحية متنوعة ما بين استخراج حصوات الكلى وتفتيتها وذلك بعد إقرار العمليات  والفحوصات بالعيادة الخارجية للمسالك البولية بالمستشفى.

صحة الشرقية: تنفيذ 79 ألف زيارة منزلية في 63 أسبوعًا

  العمليات عبارة عن تفتيت الحصوات بالكلى والحالب 

وكشف أحمد البيلي وكيل وزارة الصحة بـمحافظة الشرقية أن الفريق الطبي بوحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية بمستشفى كفر صقر المركزي، نجح في إجراء 9 عمليات تفتيت حصوات بالكلى والحالب، ومناظير مسالك بولية ذات مهارة.

العيادة الخارجية للمسالك البولية بكفر صقر 

وأكد أن العمليات الـ٩ تنوعت ما بين حصوات بالكلى وحصوات بالحالب، وتمت بنجاح بعد توقيع الكشف الطبي على المرضى بعيادة المسالك البولية بالمستشفى، والتي تعمل يوميًا وتستقبل الحالات من مختلف مراكز ومدن المحافظة، وتم إجراء الفحوصات الطبية اللازمة للحالات، وإجراء العمليات باستخدام جهاز تفتيت الحصوات بالمستشفى والفريد من نوعه بصحة الشرقية، مشيرا إلى أن جميع العمليات التي أجريت تم لها استخراج قرارات على  نفقة الدولة.   

الدكتور هشام عوني استشاري جراحة المسالك 

وأشار إلى أن الفريق الطبي ضم الدكتور هشام عوني استشاري جراحة المسالك البولية ورئيس القسم، والدكتور عبدالهادي مصطفى، والدكتور أحمد عبدالواحد، أخصائيي جراحة المسالك البولية، والدكتور محمود الحلواني أخصائي التخدير، وبمشاركة فريق التمريض وفنيين جهاز السي آرم، وتم خروج جميع المرضى بعد تحسن حالتهم، عقب الانتهاء من العمليات، ومتابعة حالتهم الصحية بالقسم الداخلي.

صحة الشرقية: نجاح 3 جراحات عالية الخطورة بقسم القلب المفتوح بالزقازيق

قسم المسالك البولية العيادة الخارجية مستشفى كفر صقرالمركزى مديرية الشؤون الصحية محافظة الشرقية استخراج حصوات الكلى عمليات جراحية اقرارالعمليات والفحوصات

الجريدة الرسمية
