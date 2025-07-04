قناع طبيعي لجميع أنواع البشرة يفتحها ويحارب الشيخوخة

ترطيب البشرة وتفتيحها من الأمور الأساسية للعناية بها والحفاظ على جمالها وحمايتها من التجاعيد المبكرة وهو ما تحرص عليه بعض الفتيات.

وأفضل طرق العناية بالبشرة التغذية السليمة وشرب الماء الوفير والنوم المنتظم وتطبيق الوصفات الطبيعية المختلفة التى تغذى البشرة وتعزيز من جمالها.

قناع طبيعي لجميع أنواع البشرة

وتقدم دعاء محمد خبيرة التجميل، قناعا طبيعيا لجميع أنواع البشرة يفتحها ويحارب الشيخوخة.

المكونات:-

ملعقة كبيرة من العسل الطبيعي

ملعقة صغيرة من الزبادي

نصف ملعقة صغيرة من الكركم

بضع قطرات من ماء الورد

الطريقة:

في وعاء نظيف، اخلطي جميع المكونات جيدا حتى تحصلي على خليط متجانس.

نظفي بشرتك جيدا بالغسول المناسب.

وزعي القناع على وجهك بالتساوي، مع تجنب منطقة العينين.

اتركي القناع لمدة 15-20 دقيقة.

اغسلي وجهك بالماء الفاتر ثم البارد لغلق المسام.

جففي وجهك بلطف وضعي كريم الترطيب المعتاد.

يفضل اختبار القناع على جزء صغير من الجلد أولا لتجنب الحساسية.

استخدمي القناع مرتين أسبوعيا للحصول على نتائج ملموسة.

احرصي على استخدام مكونات طازجة ونظيفة.

لا تستخدمي القناع على بشرة متهيجة أو مجروحة.

قناع طبيعي لجميع أنواع البشرة

خطوات بسيطة يجب اتباعها لحماية البشرة

وللعناية بالبشرة، يجب أولًا معرفة موقعها لمعرفة طبيعة التعامل معها فليس هناك منتج واحد سحري يفعل كل شيء، ومنتجات الاثنين والثلاثة في واحد كلها أساطير، فعليك معرفة نوعية بشرتك، والطريقة المثلى للعناية به.

- استخدام التونر:

وسيلة رائعة للحصول على إشراقة مميزة، فابحثي عن تونر به مواد مضادة للتأكسد، مثل فيتامين C.

- استخدام نوعين من المرطبات:

لا تهملي الاستخدام ليلًا، والكريم المرطب نهارا، وكذلك كريم الحماية من الشمس للوقاية نهارا، خاصة إن كان جلدك حساس، للوقاية من الاسمرار والتجاعيد.

- استخدام السيروم:

خطوة مهمة للحفاظ على بشرتك، فالسيروم أو الأمصال تقوم بالتنظيف العميق للبشرة، مما يحافظ على نداوتها.

- الاهتمام بتنظيف البشرة:

أهم شيء هو تنظيف بشرتك في الصباح، وغسل وجهك كل ليلة أمر أكثر أهمية، فعندما لا تغسلين وجهك، من آثار الشمس، والمكياج والأوساخ فبهذا تسدين المسام، ولن تتنفس بشرتك، وعملية التنظيف المثلى في خطوتين تبدأ مع منشفة دافئة ورطبة ومنظف جيد.

- يجب تقشير البشرة بنعومة:

يجب أن تقشر البشرة الدهنية كل ثلاثة أو أربعة أيام، وكل 7 إلى 10 أيام إذا كانت بشرتك أكثر جفافًا، ومن المكونات المفضلة في التقشير البابايا، والأناناس.

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