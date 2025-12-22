كشفوا عنه أخيرًا، قميص عسكري بخزانة جيفري إبستين يثير الجدل ويفضح علاقته الغامضة بالموساد

18 حجم الخط

لاتزال وثائق جيفري إبستين، التي أفرجت وزارة العدل الأمريكية عن الآلاف منها، وتم حجب بعضها، تلقي بظلالها، ليس على المجتمع الأمريكي فقط بل في العالم، ومن بين الوثائق المثيرة صورة لأبستين، المدان بجرائم اعتداء جنسي، وهو يرتدي قميص لـ "وزارة الدفاع الإسرائيلية".

قميص إبستين يفضح علاقته بجيش الاحتلال

قميص إبستين، الذي كان في خزانته وظهرت صور لإبستين وهو يرتديه، والذي يكشف علاقته بـجيش الاحتلال الإسرائيلي، أثار جدلًا واسعًا بين نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في أمريكا والعالم، متسائلين عن العلاقة الغامضة التي ربطت بين جيفري أبستين، المدان بجرائم اعتداء جنسي وبين جيش الاحتلال والموساد.

وعلق البلوج الأمريكي كاج دروجو فقال: "قميص إبستين الخاص بالجيش الإسرائيلي موجود في الملفات. يبقى لغزًا كبيرًا أي دولة وظفته".

قميص عسكري في خزانة أبستين يفضح علاقته بالموساد، فيتو



أما البلوج سيمون وايت فقال: "لقد تبرع جيفري إبستين بسخاء لدعم منظمات في الولايات المتحدة وحول العالم، وخاصة منظمة أصدقاء قوات الدفاع الإسرائيلية".

وقال البلوجر تيد هارسون: "كان جيفري إبستين تلميذ ليكس ويكسنر هل كان يعمل لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، أم الموساد، أم كليهما؟ إبستين، الذي أعار طائرته مؤخرًا لـ الرئيس كلينتون، كان يُشاهد عادةً برفقة جيسلين ماكسويل، ابنة قطب النشر الراحل روبرت ماكسويل، والمعروف علاقته بالموساد الإسرائيلي. بعد سقوط ماكسويل من يخته عام ١٩٩١، كُشف عن عمله لصالح الحكومة الإسرائيلية والموساد، جهاز المخابرات الإسرائيلي. وبينما تُوثّق علاقات ماكسويل بالموساد جيدًا، فإن علاقات إبستين أقل وضوحًا".

إبستين رجل غامض يحرك المليارات

وعلقت البلوجر هيلين هاري، فقالت: "نقلت صحيفة صنداي تايمز اللندنية عن أحد المراقبين الاجتماعيين في نيويورك وصفه لإبستين قائلًا: "إنه رجل غامض. لا أحد يعلم إن كان عازف بيانو، أو مطورًا عقاريًا، أو وكيلًا للمخابرات الأمريكية، أو مدرس رياضيات، أو عضوًا في الموساد".

وتقول مجلة نيويورك أن إبستين هو الرجل الذي يُحرّك مليارات ويكسنر حول العالم".

قميص حيش الاحتلال الإسرائيلي في خزانة أبستين، فيتو

ويُعرف ليزلي هربرت ويكسنر بأنه رجل أعمال ملياردير أمريكي، والمؤسس المشارك والرئيس الفخري لشركة باث اند بودي وركس، واحتفظ ويكسنر بجيفري إبستين كمدير مالي له من عام 1987 إلى عام 2007، وكان في البداية "العميل الرئيسي" لشركة إدارة الأموال التابعة لإبستين، وفقًا لبلومبرج.

أدار إبستين أعماله من منزل كان يملكه ويكسنر، وكان يقيم فيه أحيانًا أثناء عمله كمستشار لشركة فيكتوريا سيكريت، وعيّن جورج دبليو بوش ويكسنر ليخدم في الوفد الفخري لمرافقته إلى القدس للاحتفال بالذكرى الستين لدولة الاحتلال الإسرائيل في مايو 2008.

قميص عسكري في خزانة إبستين يكشف علاقته بالموساد

وقال البلوجر ذي سكيف: "عُثر على قميص وزارة الدفاع الإسرائيلية، وهو قميص عسكري، في خزانة ملابس إبستين. وليست هذه المرة الأولى. فقد ظهر إبستين في صورة قديمة أخرى وهو يرتدي قميصًا رياضيًا تابعًا للجيش الإسرائيلي".

إبستين يريتدي الزي العسكري للجيش الأمريكي، فيتو

وعلق البلوجر هاري أدمز، فقال: "تم تضمين صورة لقميص يحمل شعار جيش الدفاع الإسرائيلي (IDF) في إصدار ملفات إبستين. تي شيرت، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود، ورسائل بريد إلكتروني تعطي الأولوية لإسرائيل. ما مدى وضوح علاقته بإسرائيل؟".

وقال البلوجر جيفرسون كين: "كان إبستين يتلقى زيارات منتظمة من مسؤولين إسرائيليين سابقين".

أما البلوجر عبد الرحمن، فقال: "تضمنت النسخة المنشورة من ملفات إبستين صورة لقميص يحمل شعار وزارة الدفاع الإسرائيلية، وقميص، رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك، ورسائل البريد الإلكتروني التي تعطي الأولوية لإسرائيل. أصبحت شائعات عملية الابتزاز التي تورط فيها الموساد أكثر صعوبة في إنكارها. من يحمي من؟!".

وقال البلوجر كيسي آلان: "قامت وزارة العدل في عهد ترامب بحجب جميع ملفات إبستين التي تم الكشف عنها تقريبًا بشكل كامل. توجد أيضًا صورة لإبستين وهو يرتدي قميصًا عسكريًا إسرائيليًا. يا ترى ما هي الدولة التي كان يعمل لصالحها؟! هذه الإدارة تتستر على المتحرشين بالأطفال".

