ورط بيل كلينتون، ترامب يرد على رسالة إبستين التي تؤكد علمه بملف الفتيات القاصرات

رد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم السبت، على تقارير تربط بينه وبين رسالة نشرت مؤخرًا للمجرم الجنسي جيفري إبستين يؤكد من خلالها علمه بموضوع الاتجار بالفتيات القاصرات لأغراض جنسية.

وقال ترامب للصحفيين إنه "لا يعرف شيئًا" عن رسالة بريد إلكتروني لـجيفري إبستين، تشير إلى علم ترامب بالاعتداءات الجنسية التي ارتكبها رجل الأعمال المدان.

وردًّا على سؤال عما قصده إبستين بقوله في رسالة بريد إلكتروني عام 2019 "بالطبع كان على علم بشأن الفتيات"، أجاب ترامب من على متن طائرته الرئاسية: "لا أعرف شيئًا عن ذلك. كانوا ليعلنوا عن ذلك منذ زمن طويل".

وقال ترامب أثناء إجابته على أسئلة الصحفيين على متن طائرته في طريقه إلى فلوريدا: "لم أزر جزيرته قط. يقال إن بيل كلينتون زارها 28 مرة".

وأشار إلى أن "هذه خدعة من الديمقراطيين، يستخدمونها لصرف الانتباه عن هزيمتهم في الإغلاق الحكومي وخسارتهم في الانتخابات الرئاسية. لقد خسروا الانتخابات، وخسروا الولايات المتأرجحة، وخسروا كل شيء... إن مناقشة [قضية إبستين] تحول التركيز عن نجاحات الجمهوريين".

وأكد: "لو كان لديهم شيء [ضدي] لكانوا استخدموه بكل سرور قبل الانتخابات".

ونشر الديمقراطيون في وقت سابق رسائل موجهة إلى شريكة إبستين القديمة جيسلين ماكسويل، التي أدينت بالاتجار بالجنس بعد وفاة إبستين، وإلى المؤلف مايكل وولف، تضمنت مراسلات يؤكد فيها إبستين أن ترامب قضى وقتا طويلا مع امرأة يصفها الديمقراطيون في لجنة الرقابة بأنها ضحية للاتجار بالجنس الذي مارسه إبستين.

وشملت رسائل البريد الإلكتروني أيضا رسالة يؤكد فيها إبستين أن ترامب "كان يعلم بشأن الفتيات" – في إشارة على ما يبدو إلى ادعاء ترامب بأنه طرد إبستين من ناديه "مارالاجو" بسبب استغلاله للنساء الشابات العاملات هناك، وفق رسائل البريد الإلكتروني التي صدرت حديثًا.

