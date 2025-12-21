الأحد 21 ديسمبر 2025
خارج الحدود

52 % من القطاع تحت سيطرته، الاحتلال الإسرائيلي يستكمل عملية "الخط الأصفر" بغزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي،
جيش الاحتلال الإسرائيلي، فيتو
زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب استكمال عملية تطهير "الخط الأصفر" في قطاع غزة، الذي يمتد بين الخط الأصفر والسياج الحدودي، بعد تدمير جزء واسع من البنية التحتية للفصائل الفلسطينية المسلحة، لتصل السيطرة إلى نحو 52% من مساحة القطاع.

 

وتشير التقييمات الأمنية الإسرائيلية إلى استمرار بعض بقايا البنية التحتية المهددة لها، فيما يحذر جهاز الأمن العام (الشاباك) من تصاعد ممارسات القمع ومحاولات حركة حماس إعادة فرض نفوذها على السكان في مناطق سيطرتها خارج الخط الأصفر، وفقا لادعائه.

رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد أن الهدف من العمليات هو تطهير المنطقة بالكامل ومنع أي طرف من السيطرة، زاعما أن الجيش لم يعد يواجه مدنيين فقط، بل جيشًا منظمًا، فيما نفذت ست كتائب عمليات استهدفت عشرات الكيلومترات من الأنفاق والبنية التحتية للفصائل خلال الأسابيع الماضية.
 

