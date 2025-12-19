الجمعة 19 ديسمبر 2025
خارج الحدود

يحمل كثيرا من الفضائح، نواب ديمقراطيون يضغطون على إدارة ترامب بنشر أرشيف جديد لجيفري إبستين

جيفري إبستين وترامب،
جيفري إبستين وترامب، فيتو
نشر نواب ديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي الخميس مجموعة جديدة من الصور المرتبطة بجيفري إبستين، قبيل الموعد المحدد لإدارة الرئيس السابق دونالد ترامب لنشر الوثائق المتعلقة برجل الأعمال المدان بالضلوع في شبكة واسعة للاتجار الجنسي والذي توفي في السجن.

 

الصور الـ68 الجديدة هي جزء من أصل 95 ألف صورة تلقاها النواب من ورثة إبستين الأسبوع الماضي، ويهدف نشرها إلى الضغط على الإدارة الأمريكية لإصدار الملفات وفق الموعد المحدد الجمعة، كما ينص قانون أقرّه ترامب قبل شهر.

 

وقال الديمقراطيون في لجنة نافذة بمجلس النواب على منصة "إكس": "حان الوقت لتنشر وزارة العدل الملف".

 

وتظهر الصور إبستين في مكتبه مع ستيف بانون، المستشار السابق لترامب، وفي ما يشبه طائرة خاصة برفقة المفكر نعوم تشومسكي، ومع المخرج وودي آلن، كما تتضمن صورًا لجوازات سفر وبطاقات هوية لنساء أوكرانيات وروسيات وجنوب إفريقيات تم حجب أسمائهن وصورهن.

 

ويعرف عن إبستين علاقاته الوثيقة مع شخصيات بارزة في مجالات الأعمال والسياسة والترفيه، في حين أثار ترامب جدلًا سابقًا بدعوته لطي القضية واصفًا إياها بـ"الخديعة" التي دبرها خصومه الديمقراطيون.

