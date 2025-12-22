حسن مصطفى يستعيد ذكريات التتويج بأمم أفريقيا 2006

18 حجم الخط

استعاد حسن مصطفى نجم مصر والأهلي السابق ذكريات التتويج مع الفراعنة بأمم أفريقيا 2006 على حساب كوت ديفوار، مؤكدًا أن المنتخب وقتها حصل على دعم جماهيري غير مسبوق؛ حيث كنا نشاهد هذا الأمر في الشوارع في طريقنا إلى استاد القاهرة.

أضاف: معسكر منتخب مصر في أمم أفريقيا 2006 كان نموذجًا في كل شيء.. اللاعبون كانوا يحرصون على أداء صلاة الفجر في مواعيدها.. الأمور كانت تؤكد وقتها أننا في طريق التتويج باللقب.

ويلتقي منتخب مصر الأول لكرة القدم، مساء اليوم الإثنين، نظيره منتخب زيمبابوي، في الجولة الافتتاحية لحساب المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر الجاري إلى 18 يناير المقبل.

ويستضيف ملعب أدرار الكبير بمدينة أكادير المغربية، مباريات المجموعة الثانية ببطولة أمم أفريقيا، والتي تضم إلى جانب منتخب مصر، منتخبات زيمبابوي وجنوب أفريقيا وأنجولا.

أبو ريدة يحفز لاعبي منتخب مصر

وحرص هاني أبو ريدة رئيس مجلس إدارة اتحاد الكرة على عقد جلسة مع منتخب مصر الأول لكرة بقيادة التوأم حسام وإبراهيم حسن في حضور محمد الشربيني ومحمد أبو حسين أعضاء المجلس، خلال المحاضرة الفنية الخاصة بمباراة زيمبابوي المقرر لها العاشرة مساء اليوم بتوقيت مصر.

وأكد هاني أبو ريدة في كلمته أن الجميع ينتظر من الجهاز الفني الوطني بقيادة حسام حسن واللاعبين الكثير خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية والتتويج باللقب رغم قوة المنافسة مع المنتخبات الأخرى، وأن الجيل الحالي يضم كوكبة كبيرة من اللاعبين المميزين، وضرورة تحقيق لقب يُضاف إليهم وإسعاد الجماهير المصرية.

