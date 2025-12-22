كرة السلة، الأهلي يحسم مصير مدرب السيدات بعد خسارة كأس السوبر

18 حجم الخط

كرة السلة، يحسم مسئولو النشاط الرياضي بالنادي الأهلي، مصير الجهاز الفني لفريق سيدات كرة السلة بقيادة طارق خيري، بعد خسارة لقب كأس السوبر أمام سبورتنج، في المباراة التي جمعت بين الفريقين أمس الأحد.

وخسر الأهلي لقب بطولة كأس السوبر أمام سبورتنج بنتيجة (63-68)، في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد.

وعلمت “فيتو”، أن إدارة النشاط الرياضي بالنادي الأهلي استقرت على تجديد الثقة في الجهاز الفني، وتقييم النتائج بشكل عام في نهاية الموسم الحالي 2025/ 2026.

وحصد الفريق الأول لكرة السلة سيدات بالنادي الأهلي لقبي الدوري والكأس خلال الموسم الماضي، وهو ما دفع النادي لمنح الجهاز الفني فرصة جديدة.

ويضم الجهاز الفني للأحمر كلا من، طارق خيري مديرًا فنيًا، كريم محمد مدربًا عامًا، علياء محمود مدربًا، ماجد المسلمي مدير الفريق، أكرم الشوربجي محلل الأداء، سعد أبو اليزيد معد بدني، نجاح ربيع إداري، دكتور عنان هشام طبيبة، دكتور لجين محمد علاج طبيعي، كابتن إيمان جمال مدلك.

موعد نهائي كأس السوبر رحال

ومن المقرر أن يقام نهائي كأس السوبر المصري لكرة السلة رجال بين فريقي الأهلي والاتحاد السكندري يوم الأحد المقبل الموافق 28 ديسمبر الجاري.

وتقام مباراة نهائي كأس السوبر المصري لرجال كرة السلة بين الأهلي والاتحاد السكندري على صالة الشباب والرياضة بالغردقة.

وتراجع اتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحي عن إقامة نهائي كأس السوبر المصري رجال على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية بعد اعتراض الأهلي.

