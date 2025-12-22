أبرزها الأهلي والزمالك، تعرف على مباريات اليوم في دوري سوبر السلة

18 حجم الخط

كرة السلة، تقام اليوم منافسات الجولة الرابعة من دوري السوبر لكرة لسلة رجال للموسم الرياضي 2025-2026، والتي ستشهد 4 مباريات قوية بين الفرق الثمانية المتنافسة على لقب البطولة.

ومن المنتظر أن يواجه فريق سموحة نظيره المصرية للاتصالات فيما يواجه سبورتنج نظيره الجزيرة ويلعب الاتحاد السكندري أمام بتروجت في تمام السادسة مساء، على أن تختتم المباريات بلقاء القمة بين الأهلي والزمالك في تمام الثامنة مساء.

الدور الترتيبي لدوري السوبر

وتقام منافسات الدور الترتيبي لدوري السوبر، بنظام الذهاب والإياب بين الفرق الثمانية المشاركة، إذ يحصل الفائز في كل مباراة على نقطتين، مقابل نقطة واحدة للمهزوم، وذلك للترتيب من الأول إلى الثامن، وتحديد مواجهات الدور ربع النهائي.

ويشارك في الدور الترتيبي 8 فرق، هي: الأهلي، والاتحاد السكندري، والزمالك، وسبورتنج، والجزيرة، والمصرية للاتصالات، وبتروجيت، وسموحة.

وتعد بطولة دوري السوبر لكرة السلة البطولة الأبرز على مستوى الموسم المحلي، حيث يتأهل بطلها إلى الدوري الأفريقي، والذي يمثل بوابة التأهل إلى كأس العالم للأندية.

الأهلي يتوج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة

جدير بالذكر أن النادي الأهلي توج بلقب دوري المرتبط لكرة السلة رجال للموسم الحالي 2025 /2026، بعد انسحاب الاتحاد السكندري من خوض المباراة النهائية.

ورفض الاتحاد السكندري خوض مواجهة الإياب على مستوى الفريق الأول أمام النادي الأهلي، اعتراضا على قرار الاتحاد المصري للعبة بإخلاء المدرجات من الجماهير.

واحتسب حكم المباراة نتيجة المباراة بفوز النادي الأهلي بعد انسحاب الاتحاد السكندري، ليتفوق المارد الأحمر في إجمالي مواجهات النهائي بنتيجة (3-1).

