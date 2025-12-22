قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في أمم أفريقيا 2025، وهذا موقف صلاح ومرموش

18 حجم الخط

كأس الأمم الأفريقية 2025، تصدر الجزائري رياض محرز قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في أمم أفريقيا 2025 فيما تواجد محمد صلاح وعمر مرموش في القائمة.

ويسبق السنغالي ساديو ماني لاعب النصر السعودي وزميله بالمنتخب كاليدو كوليبالي لاعب الهلال السعودي، محمد صلاح وعمر مرموش في قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا.

وتواجد النجم المغربي أشرف حكيمي لاعب باريس سان جيرمان والحاصل على جائزة أحسن لاعب في قارة أفريقيا 2025 في المركز الثامن في القائمة.

قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا في أمم أفريقيا 2025

ووفقا لموقع "GiveMeSport" فجاءت قائمة أعلى 10 لاعبين أجرًا بين المشاركين في كأس الأمم الأفريقية، كالتالي:

1- الجزائري رياض محرز (الأهلي السعودي): 827,448 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

2- السنغالي ساديو ماني (النصر السعودي): 634,060 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

3- السنغالي كاليدو كوليبالي (الهلال السعودي): 550,047 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

4- المصري محمد صلاح (ليفربول): 400 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

5- النيجيري فيكتور أوسيمين (جلطة سراي): 318,450 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

6- المصري عمر مرموش (مانشستر سيتي): 295 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا

7- الإيفواري فرانك كيسيه (الأهلي السعودي): 273,442 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

8- المغربي أشرف حكيمي (باريس سان جيرمان): 231,662 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

9- السنغالي إدوارد ميندي (الأهلي السعودي): 203,808 جنيهات إسترلينية أسبوعيًا

10- المغربي ياسين بونو (الهلال السعودي): 158,515 جنيهًا إسترلينيًا أسبوعيًا

