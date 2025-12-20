التاريخ ينحاز للأبيض، أرقام مرعبة تطارد حرس الحدود أمام الزمالك قبل موقعة كأس مصر

18 حجم الخط

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض مواجهة قوية أمام نظيره حرس الحدود، في تمام الثامنة من مساء اليوم، ضمن منافسات بطولة "كأس عاصمة مصر".

وتأتي هذه المباراة وسط ترقب جماهيري كبير، خاصة وأن لغة الأرقام تعطي أفضلية تاريخية واضحة للقلعة البيضاء

الزمالك يفرض سيطرته 27 انتصارًا و74 هدفًا

تشير السجلات التاريخية إلى تفوق كاسح لنادي الزمالك في مواجهاته المباشرة مع فريق الحرس فمنذ أول لقاء جمع بينهما وحتى يومنا هذا، التقى الفريقان في 43 مباراة بكافة البطولات، وجاءت المحصلة كالتالي:

الفوز: حقق الزمالك الانتصار في 27 مباراة.

الهزيمة: تعرض الزمالك للخسارة في 9 مباريات فقط.

التعادل: حسم التعادل نتيجة 7 مواجهات.

وعلى الصعيد الهجومي زار لاعبو الزمالك شباك حرس الحدود بـ 74 هدفًا، بينما استقبلت الشباك البيضاء 42 هدفًا.

كما نجح هجوم الأبيض في التسجيل خلال 38 مباراة من أصل 43، فيما حافظ الدفاع الزملكاوي على نظافة شباكه في 17 لقاء.

تفاؤل زملكاوي بذكرى 20 ديسمبر

يحمل تاريخ اليوم 20 ديسمبر ذكرى سعيدة لجماهير القلعة البيضاء، حيث سبق والتقى الفريقان في نفس اليوم من عام 2022 ضمن منافسات الدوري المصري.

وشهدت تلك المباراة تفوقًا كاسحًا للزمالك بنتيجة 4-0، وهو الرقم الذي يطمح رفاق "زيزو" و"شيكابالا" في تكراره الليلة لتأكيد التفوق التاريخي.

طموحات الفريقين

يدخل الزمالك اللقاء بحثًا عن فوز يعزز موقفه في البطولة، مستغلًا الحالة النفسية والتاريخية التي تصب في مصلحته، بينما يحاول حرس الحدود التمرد على الأرقام وتحقيق نتيجة إيجابية تعطل قطار الأبيض وتعيد الفريق العسكري لمنصات التحدي أمام الكبار.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.