الإثنين 22 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

التشكيل المتوقع لمنتخب مصر أمام زيمبابوي الليلة

التشكيل الهجومي لمنتخب
التشكيل الهجومي لمنتخب مصر، فيتو
18 حجم الخط

استقر حسام حسن المدير الفني لـمنتخب مصر الأول لكرة القدم، على تشكيل الفراعنة التي ينوي الدفع بها في مواجهة زيمبابوي، في افتتاح مشواره ببطولة أمم أفريقيا 2025، التي انطلقت فعالياتها أمس الأحد على الأراضي المغربية.

ونظرا لرغبة حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر القوية في تحقيق الفوز على زيمبابوي، وحصد أول ثلاث نقاط في المجموعة الثانية، فقد استقر على الدفع بالقوة الضاربة الهجومية في تشكيلة الفراعنة في لقاء اليوم، في أولى مباريات الفريق بأمم أفريقيا 2025.

عمر مرموش، فيتو
عمر مرموش، فيتو

تشكيل منتخب مصر الأقرب أمام زيمبابوي

وبات الأقرب أن يدخل منتخب مصر مباراته أمام زيمبابوي الليلة بتشكيل يضم كلًّا من:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: محمد هاني - رامي ربيعة - ياسر إبراهيم - أحمد فتوح.

الوسط الدفاعي: مروان عطية - حمدي فتحي.

الوسط الهجومي:  زيزو (تريزيجيه) - إمام عاشور - محمد صلاح.

رأس الحربة: عمر مرموش (مصطفى محمد). 

28 لاعبًا في بعثة منتخب مصر إلى المغرب

تضم قائمة منتخب مصر الأول لكرة القدم في أمم أفريقيا 2025 بالمغرب 28 لاعبًا، هم: محمد الشناوي – أحمد الشناوي – مصطفى شوبير – محمد صبحي - محمد هاني – أحمد عيد – رامي ربيعة – خالد صبحي – ياسر إبراهيم – محمد إسماعيل – حسام عبد المجيد – محمد حمدي – أحمد فتوح - مروان عطية – حمدي فتحي – مهند لاشين – محمود صابر – محمد شحاتة – إمام عاشور – أحمد سيد زيزو – محمود تريزيجيه – إبراهيم عادل – مصطفى فتحي - عمر مرموش – محمد صلاح – مصطفى محمد – صلاح محسن – أسامة فيصل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منتخب مصر منتخب مصر الأول لكرة القدم تشكيل الفراعنة زيمبابوي حسام حسن أمم أفريقيا 2025 عمر مرموش محمد صلاح

مواد متعلقة

منتخب مصر يختتم تدريباته استعدادًا لمواجهة زيمبابوي غدا في أمم أفريقيا (صور)

كواليس جلسة هاني أبو ريدة مع لاعبي منتخب مصر قبل مواجهة زيمبابوي

مدرب زيمبابوي: لسنا الأضعف في المجموعة وسنلعب من أجل الفوز أمام مصر

هل تؤثر أزمة صلاح مع ليفربول على أدائه مع المنتخب؟ حسام حسن يرد بقوة: "سيظل أيقونة"

الأكثر قراءة

بالأسماء، إصابة 11 شخصا في انقلاب ميكروباص بالبحيرة

وزير المالية: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتصنيع والتصدير إلى أفريقيا وأوروبا وآسيا

كأس مصر، موعد مباراة المصري ضد دكرنس والقناة الناقلة

كأس الأمم الافريقية، موعد مباراة منتخب مصر وزيمبابوي والقنوات الناقلة

ترتيب الدوري الإنجليزي قبل مباراة فولهام ضد نوتنجهام فوريست

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

ترحيل سوري وأردني خارج مصر لأسباب تتعلق بالأمن العام

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

خدمات

المزيد

سعر السمك اليوم، انخفاض البلطي والجمبري والكابوريا في سوق العبور

بعد موافقة الشيوخ، كيف تتصالح في جرائم سرقة الكهرباء وفق تعديل القانون؟

سعر الفاكهة اليوم، انخفاض أسعار 5 أصناف في سوق العبور

الضاني يتراجع 11 جنيهًا، أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

9 أحاديث غير صحيحة عن شهر رجب

تفسير حلم الغناء في المنام وعلاقته بخسارة الأموال والضياع

أدعية تسهيل الأمور وقضاء الحوائج

المزيد
الجريدة الرسمية
ads