مدبولي يترأس اجتماع الحكومة غدًا لمتابعة الملفات الاقتصادية والخدمية

يترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، غدًا، اجتماع الحكومة بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من الملفات الاقتصادية والخدمية.



ويعقب الاجتماع المؤتمر الصحفي الأسبوعي بمقر مجلس الوزراء في العاصمة الجديدة، حيث يستعرض رئيس الوزراء أبرز القرارات الصادرة، والملفات التي ناقشها الاجتماع، إلى جانب الرد على الأسئلة المتعلقة بالشأن العام وتطورات العمل الحكومي.



ويأتي الاجتماع في إطار المتابعة الدورية لخطط العمل التنفيذية وموقف المشروعات الجارية على مستوى القطاعات المختلفة.

اجتماعات مجلس الوزراء

وتشهد اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية متابعة مستمرة لمختلف ملفات العمل الحكومي، بما يشمل الموقف التنفيذي للمشروعات القومية، وخطط تحسين الخدمات العامة، ومراجعة الإجراءات المتعلقة بالملف الاقتصادي. وتحرص الحكومة خلال هذه الاجتماعات على اتخاذ القرارات اللازمة لضمان استقرار الأسواق، وتحسين بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات المتعلقة بالمواطنين.

ويأتي المؤتمر الصحفي الأسبوعي لرئيس الوزراء في إطار سياسة التواصل المستمر مع الرأي العام، حيث يتم خلاله استعراض أبرز ما نوقش داخل الاجتماع، وتوضيح موقف الحكومة من عدد من القضايا المثارة، بالإضافة إلى الإعلان عن القرارات الجديدة والخطوات التنفيذية التي تتخذها الدولة في مختلف القطاعات.

