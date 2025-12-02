أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يلتقيان زيلينسكي غدا

18 حجم الخط

نقل موقع أكسيوس عن مصادر قولها: إن المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، وصهر الرئيس، جاريد كوشنر، من المقرر أن يجتمعا غدا في إحدى الدول الأوروبية مع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي.

ويتكوف وكوشنر يلتقيان زيلينسكي غدا



وأكدت المصادر أن ويتكوف وكوشنر يهدفان إلى نقل نتائج المفاوضات مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، المقررة اليوم في الكرملين، إلى زيلينسكي في دولة أوروبية دون أن يُفصح التقرير عن المكان الدقيق للاجتماع.

وكان الكرملين أفاد بوصول ويتكوف وكوشنر للقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ، حيث سيكون الموضوع الرئيسي هو تسوية الأزمة الأوكرانية، بما في ذلك المقترحات الأمريكية بهذا الشأن.

وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، تطورات موقفه بشأن مصير ملف إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في ظل الوساطة الأمريكية بين روسيا وأوكرانيا ودخول الوسيط التركي.

الرئيس الأوكرانية: قرارات صعبة لإنهاء الحرب الروسية

وأكد "زيلينسكي"، مساء اليوم الثلاثاء، أنه ستكون هناك قرارات صعبة لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، في ظل الظروف الراهنة.

زيلينسكي: مستعد للقاء ترامب وانهاء الحرب بيد موسكو

وأضاف الرئيس الأوكراني، أنه مستعد للقاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مشددًا على أن كل شيء في مفاوضات إنهاء الحرب بنجاح المناقشات في موسكو.

وفي تصريحات أخرى، أكد الرئيس الأوكراني أنه يأمل في لقاء الوفد الأمريكي في أقرب وقت ممكن، بعد اجتماع موسكو الأخير.

وأوضح أن الحوار مع الولايات المتحدة يعد ضروريًا لتنسيق الدعم السياسي والعسكري لـ أوكرانيا.

وأشار زيلينسكي إلى أن الأصول الروسية المجمدة كان ينبغي استخدامها منذ زمن طويل لدعم الدفاع عن أوكرانيا واستعادتها من الاحتلال، معتبرًا أن استثمار هذه الموارد سيكون له أثر كبير في مساعدة بلاده.

وأعرب زيلينسكي عن تفاؤله حيال فرص إنهاء الحرب مع روسيا، مؤكدًا أن الظروف الحالية تمنح الأوكرانيين فرصة أفضل من أي وقت مضى لتحقيق السلام وإنهاء النزاع العسكري.

