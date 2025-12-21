الأحد 21 ديسمبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

مبعوث الرئيس الروسي يبدأ جولة جديدة من المفاوضات في ميامي مع ويتكوف وكوشنر بشأن أوكرانيا

المبعوثي الأمريكي
المبعوثي الأمريكي والروسي
18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، وصل إلى مقر انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة ميامي لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية.


دميترييف يشارك في جولة جديدة من المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر بشأن أوكرانيا


ويلتقي دميترييف بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" بأن دميترييف بدأ اليوم الثاني من المباحثات في المكان ذاته الذي استضاف الجلسات السابقة. وكان قد وصل إلى ميامي في وقت سابق من يوم السبت، وتوجه مباشرة من المطار إلى اللقاء مع ويتكوف وكوشنر، واصفا تلك المباحثات لاحقا بأنها "بناءة".

كما أعلن دميترييف عن استمرار المحادثات يوم الأحد، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يغادر دميترييف مدينة ميامي يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، عقب اختتام هذه الجولة من المفاوضات.

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا 

ويأتي ذلك في ظل الجهود الأمريكية المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفقا لخطة سلام وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتكون من 28 بندا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أوكرانيا الأزمة الأوكرانية ويتكوف كوشنر ميامي

مواد متعلقة

مساعد بوتين: روسيا تنتظر الالتزام الكامل بالاتفاقات بشأن تسوية الأزمة الأوكرانية

روسيا تندد بحملة دعاة الحرب الإعلامية لتعطيل تسوية أوكرانيا

ترامب يعلن نجاح الضربة الأمريكية «عين الصقر» ضد "داعش" في سوريا

أكسيوس: ويتكوف وكوشنر يلتقيان زيلينسكي غدا

الأكثر قراءة

الدوري الإنجليزي، مانشستر يونايتد يتعادل مع أستون فيلا 1/1 في الشوط الأول

"بث مباشر" حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب

برشلونة يفوز على فياريال 0/2 ويعزز صدارة الدوري الإسباني (صور)

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على فياريال 0/1 في الشوط الأول

25 ديسمبر، نتيجة جولة الإعادة بالمرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب 2025

انخفاض درجات الحرارة، الأرصاد تعلن حالة الطقس المتوقعة غدا الاثنين

أبرز مشاهد حفل افتتاح كأس أمم أفريقيا 2025 في المغرب (فيديو وصور)

التشكيل الرسمي لمباراة مانشستر يونايتد وأستون فيلا في الدوري الإنجليزي

خدمات

المزيد

تعرف على أسعار الأرز اليوم الأحد بالسوق المحلي

قانون الخدمة المدنية، شروط الحصول على استحقاق نقدي مقابل الإجازات للموظفين

الفراولة تبدأ من 18 جنيهًا، سعر الفاكهة اليوم الأحد في سوق العبور

طن السلفات يرتفع 1674 جنيها، أسعار الأسمدة اليوم في الأسواق

المزيد

انفوجراف

الدوريات الأكثر تمثيلا للاعبين في أمم إفريقيا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معجزة إنبات الأرض، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 7 بسورة الشعراء

أسماء شهر رجب والأحداث التاريخية فيه

تفسير رؤيا النجار في المنام وعلاقتها برزق ومال وفير قادم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads
ads