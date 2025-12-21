مبعوث الرئيس الروسي يبدأ جولة جديدة من المفاوضات في ميامي مع ويتكوف وكوشنر بشأن أوكرانيا

18 حجم الخط

ذكرت تقارير إعلامية اليوم الأحد أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي للتعاون الاستثماري والاقتصادي مع الدول الأجنبية كيريل دميترييف، وصل إلى مقر انعقاد جولة جديدة من المفاوضات في مدينة ميامي لبحث تسوية الأزمة الأوكرانية.



دميترييف يشارك في جولة جديدة من المفاوضات مع ويتكوف وكوشنر بشأن أوكرانيا



ويلتقي دميترييف بالمبعوث الخاص للرئيس الأمريكي ستيف ويتكوف وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنر.

وأفاد مراسل وكالة "ريا نوفوستي" بأن دميترييف بدأ اليوم الثاني من المباحثات في المكان ذاته الذي استضاف الجلسات السابقة. وكان قد وصل إلى ميامي في وقت سابق من يوم السبت، وتوجه مباشرة من المطار إلى اللقاء مع ويتكوف وكوشنر، واصفا تلك المباحثات لاحقا بأنها "بناءة".

كما أعلن دميترييف عن استمرار المحادثات يوم الأحد، في إطار الجهود الرامية إلى دفع مسار التسوية السياسية للأزمة الأوكرانية.

ومن المتوقع أن يغادر دميترييف مدينة ميامي يوم الأحد الموافق 21 ديسمبر، عقب اختتام هذه الجولة من المفاوضات.

جهود أمريكية لإنهاء الحرب في أوكرانيا

ويأتي ذلك في ظل الجهود الأمريكية المستمرة لإنهاء الحرب في أوكرانيا وفقا لخطة سلام وضعها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تتكون من 28 بندا.

