توج بآخر بطولتين مع الذئاب، المقاولون يتمنى الشفاء للمعلم حسن شحاتة

أعرب مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، وقطاع الكرة تحت إشراف المهندس محمد عادل فتحي عن خالص أمنياته بالشفاء العاجل للكابتن حسن شحاتة، أسطورة الكرة المصرية والمدير الفني الأسبق لفريق الكرة بالنادي وللمنتخب المصري، بعد تعرضه لوعكة صحية خلال الساعات الماضية وخضوعه لعملية جراحية.

وحرص مجلس إدارة نادي المقاولون العرب على الاطمئنان على صحة المعلم حسن شحاتة بعد الوعكة الصحية التي تعرض لها وخضوعة لجراحة عاجلة بالأمس.

جدير بالذكر أن المقاولون توج بكأس مصر وكأس السوبر تحت قيادة المعلم حسن شحاتة عندما كان الفريق بالدرجة الثانية بعد الفوز علي القطبين في آخر بطولات حققها ذئاب الجبل.

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