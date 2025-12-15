بايرن ميونخ يعلن إصابة نجم كبير بعد التعادل مع متذيل الدوري

الإثنين 15 ديسمبر 2025
الدوري الألماني، أعلن نادي بايرن ميونخ الألماني، اليوم الإثنين، إصابة حارس مرماه المخضرم مانويل نوير.

وقال البافاري في بيان: "قائدنا نوير تعرض لتمزق في عضلة الفخذ اليمنى، خلال مباراة بايرن ميونخ في الدوري الألماني ضد ماينز".

ولم يحدد بايرن ميونخ فترة غياب مانويل نوير عن الملاعب، لكنه سيغيب بكل تأكيد عن المباراة الأخيرة للبافاري في العام الحالي، والتي ستكون أمام هايدنهايم.

ويواجه بايرن ميونخ، مضيفه هايدنهايم، يوم الأحد المقبل، في إطار الجولة 15 من عمر بطولة الدوري الألماني.

ويتصدر بايرن ميونخ، جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 38 نقطة، بفارق 9 نقاط عن أقرب ملاحقيه، لايبزيج وبوروسيا دورتموند.

وكان فريق بايرن ميونخ تعادل مع نظيره ماينز بنتيجة 2-2، في المباراة التي جمعتهما مساء الأحد، على ملعب أليانز أرينا، ضمن منافسات الجولة 14 من الدوري الألماني - البوندسليجا.

أهداف مباراة بايرن ميونخ وماينز في الدوري الألماني 

افتتح بايرن ميونخ التسجيل عن طريق لينارت كارل في الدقيقة 29، وتعادل ماينز في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول عن طريق بوتوليسكي.

وفي الشوط الثاني سجل سونج الهدف الثاني لـ ماينز في الدقيقة 67 قبل أن يتعادل بايرن عن طريق هاري كين في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

 

ترتيب الدوري الألماني بعد الجولة الـ14

1- بايرن ميونخ 38 نقطة
2- لايبزيج 29 نقطة
3- بوروسيا دورتموند 29 نقطة
4- باير ليفركوزن 26 نقطة
5- هوفنهايم 26 نقطة
6- شتوتجارت 25 نقطة
7- آينتراخت فرانكفورت 24 نقطة
8- أونيون برلين 18 نقطة
9- فرايبورج 17 نقطة
10- كولن 16 نقطة
11- بوروسيا مونشنجلادباخ 16 نقطة
12- فيردر بريمن 16 نقطة
13- فولفسبورج 15 نقطة
14- هامبورج 15 نقطة
15- أوجسبورج 13 نقطة
16- سانت باولي 11 نقطة
17- هايدينهايم 11 نقطة
18- ماينز 7 نقاط.

