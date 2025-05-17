بريمن يضرب هايدنهايم برباعية في الجولة الأخيرة من الدوري الألماني

حقق فريق فيردر بريمن الفوز على مضيفه هايدنهايم بنتيجة 4-1، في المباراة التي جرت مساء اليوم السبت، على ملعب فويت أرينا، في الجولة 34 والأخيرة من بطولة الدوري الألماني - البوندسليجا.

سجل أهداف فيردر بريمن، رومانو شميد وينس ستيج ومارفين دوسكتش وكيكي توب في الدقائق 14 و33 و66 و86.

بينما أحرز اللاعب لوكا كيربر هدف فريق هايدنهايم في الدقيقة 80.

ترتيب الدوري الألماني قبل الجولة الأخيرة

1- بايرن ميونيخ 79 نقطة

2- باير ليفركوزن 68 نقطة

3- آينتراخت فرانكفورت 57 نقطة

4- فرايبورج 55 نقطة

5- بوروسيا دورتموند 54 نقطة

6- ماينز 51 نقطة

7- لايبزيج 51 نقطة

8- فيردر بريمن 48 نقطة

9- شتوتجارت 47 نقطة

10- بوروسيا مونشنغلادباخ 45 نقطة

11- أوجسبورج 43 نقطة

12- فولفسبورج 40 نقطة

13- يونيون برلين 37 نقطة

14- سانت باولي 32 نقطة

15- هوفنهايم 32 نقطة

16- هايدنهايم 29 نقطة

17- هولشتاين كيل 25 نقطة

18- بوخوم 22 نقطة

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