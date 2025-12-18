مهاب سعيد: حققت حلمي باللعب في الدوري الألماني

الخميس 18 ديسمبر 2025
كرة اليد، قال مهاب سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد المنضم حديثا لصفوف فريق كيل الألماني، إن اللعب في الدوري الألماني كان حلما يراوده منذ سنوات، وأن نادي كيل هو أحد أكبر الأندية على مستوى العالم.

وأكد مهاب سعيد، أن تواجده في الدوري الألماني سيمنحه الفرصة من أجل التألق وإثبات الذات، وأن اللعب تحت قيادة مدير فني كبير بحجم فيليب جيتشا سيضيف له الكثير فنيا وبدنيا. 

مهاب سعيد ينضم لفريق كيل الألماني

وأعلن فريق كيل الألماني ضم مهاب سعيد لاعب المنتخب الوطني لكرة اليد، قادما من صفوف فريق نيم الفرنسي.

ومن المقرر أن يرتدي مهاب سعيد صاحب الـ22 عاما، القميص رقم 48 مع فريق كيل الألماني.

مشوار مميز في ملاعب كرة اليد

ويعد مهاب سعيد واحدا من نجوم المنتخب الوطني لكرة اليد، بدأ مشواره داخل جدران النادي الأهلي وتم تصعيده للفريق الأول بعد تقديم مستوى مميز.

وقضى مهاب سعيد 4 سنوات مع الفريق الأول لكرة اليد بالنادي الأهلي، قبل خوض تجربه احترافية في صفوف نادي نيم الفرنسي، قبل أن يفسخ تعاقده مؤخرا بالتراضي.

كرة اليد مهاب سعيد المنتخب الوطني لكرة اليد كيل الألماني

